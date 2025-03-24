İlaç devi Bayer'e 2,1 milyar dolarlık ceza! Değer kaybı dikkat çekti...

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Roundup isimli zirai ilacının kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davaları kaybetmeye devam ediyor.

Son olarak geçen cuma Georgia mahkemesi, Bayer'in Roundup adlı ürünü hakkında dava açan bir kişiye, 65 milyonu telafi edici tazminat olmak üzere 2,1 milyar dolar ödemesine hükmetti. Söz konusu kararın alınmasında en büyük etken, şirketin tüketicileri ürün konusunda yeteri derece bilgilendirmemiş olmasıydı. 2,1 milyar dolarlık miktar, ABD'de Roundup nedeniyle açılan davalarda verilen en yüksek tazminatlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Karar temyize götürülecek

Georgia eyaletindeki son kararı temyize götüreceğini açıklayan şirket, nihai kararlara ulaşan davalardaki tazminatların, orijinal jüri kararlarına kıyasla genel olarak yüzde 90 azaltıldığını da belirtti. AA'da yer alan habere göre şirket hisseleri, söz konusu kararın ardından bugün borsada yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Bayer, glifosat hakkındaki iddiaları reddederken, 2015'te Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) glifosatı kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Dava sayısı 60 bini aştı

Bayer, 2020'de ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu. Anlaşmaya rağmen şirket, Roundup ile ilgili yaklaşık 60 binin üzerinde davayla karşı karşıya bulunuyor. Alman şirket, söz konusu davalar için yasal karşılık olarak 5,9 milyar dolar ayırdı.