İlaç devi Novartis'ten 10 milyar dolarlık geri alım hamlesi

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının ardından 10 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Şirket, yıl geneli için kar tahminini de yukarı yönlü revize etti.

2023’te başlatılan program tamamlandı

2027 yılına kadar sürecek olan bu yeni geri alım planı, 2023’te başlatılan 15 milyar dolarlık programın tamamlanmasının ardından geldi. Novartis, yeni adımın uzun vadeli büyümeye ve finansal sağlamlığa duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

CEO Vas Narasimhan, özellikle prostat kanseri ilacı Pluvicto, lösemi tedavisinde kullanılan Scemblix ve meme kanseri ilacı Kisqali’nin gösterdiği güçlü performansa dikkat çekerek, bu tedavilerin gişe rekortmeni kalp ilacı Entresto için 2025 ortalarında beklenen jenerik rekabeti dengelemeye yardımcı olacağını belirtti.

Çekirdek faaliyet karı yüzde 21 arttı

Şirketin ikinci çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,25 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseldi. Sabit kur bazında satışlar yüzde 11 artışla 14,05 milyar dolara çıktı ancak bu rakam, analistlerin 14,17 milyar dolarlık beklentisinin hafif altında kaldı. Öte yandan, çekirdek faaliyet karı yüzde 21 artışla 5,93 milyar dolara ulaştı ve 5,75 milyar dolarlık piyasa tahminini geride bıraktı.