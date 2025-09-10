İlaç devinden sert karar! Novo Nordisk 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Novo Nordisk, kapsamlı bir yeniden yapılanma programı başlattığını açıkladı.

Şirket, operasyonel verimliliği artırmak ve kaynaklarını diyabet ve obezite gibi stratejik büyüme alanlarına yönlendirmek amacıyla yaklaşık 9.000 kişilik işten çıkarma yapacak.

Yönetimden yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan hızlı büyümenin organizasyonel karmaşıklığı artırdığı ve maliyetleri yükselttiği belirtildi.

Bu nedenle başlatılan dönüşümün, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini desteklemek için kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Tasarruf ve maliyet dengesi

Novo Nordisk, yeniden yapılanma süreciyle birlikte 2026 yılı sonuna kadar yıllık 8 milyar DKK tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ancak bu sürecin, bir defalık 8 milyar DKK yeniden yapılandırma maliyeti yaratacağı kaydedildi.

Kâr beklentisi aşağı çekildi

Operasyonel değişikliklerin etkisiyle şirket, 2025 yılı operasyonel kâr büyüme beklentisini yüzde 10–16 aralığından yüzde 4–10 aralığına düşürdüğünü duyurdu.

Novo Nordisk yönetimi, alınan kararların çalışanlar açısından zorlayıcı olduğunu kabul ederken, dönüşümün şirketin uzun vadeli sürdürülebilir büyümesi için gerekli olduğunu vurguladı.