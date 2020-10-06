İlaç üreticileri bulut sistemler üzerinden tüm süreçleri dijitalleştiriyor

06 Ekim 2020

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla birlikte ilaç üreticileri büyük bir sorumluluk üstlenerek gerek koronavirüsün tedavisinde kullanılan gerekse diğer hastalıkların tedavisi için gerekli olan ilaçların üretimine ara vermeden devam ediyor. Bu yoğun dönemde üretimi daha verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmek için ise dijitalleşmenin önemi artıyor ve şirketlerin bu konudaki yatırımları da hız kazanıyor. Bu çözümlerin başında kurumsal iş uygulamaları kapsamında danışmanlık ve geliştirme hizmeti veren Çözümevi'nin, ilaç sektörüne yönelik tüm iş süreçlerini kapsayan ERP yazılımı Solution Pharma geliyor. Active-C metodolojisiyle SAP S4HANA üzerinden sunulan Solution Pharma hazır çözümü, tek fabrikada 6 ay gibi kısa bir sürede uygulamaya alınabiliyor.

İlaç üretim maliyeti ve süreleri kontrol altına alınıyor

Halihazırda Türkiye’de pek çok ilaç üreticisi tarafından kullanılan sistem, toplam üretim maliyetlerinde ve üretim sürelerinde sağladığı kontrol ile, ilaç tedariği için oldukça önemli olan envanter seviyesinde yüzde 12 ile yüzde 15 arasında düşüş sağlıyor. Aynı şekilde lojistik maliyetlerinde de yüzde 15’e kadar çıkan tasarruf elde edilebiliyor. Ayrıca Solution Pharma çözümü ile daha hızlı ve daha güvenilir finansal raporlamalara da ulaşılabiliyor.

Üretim maliyetleri ve sürelerinde büyük ölçüde tasarruf yapılmasını sağlayan çözüm, ilaçların devlete satılan fiyatın altına bir başka kuruma satışını otomatik olarak önlüyor. Ayrıca istenirse akıllı depo sistemleri yönetimi sağlayan çözüm, aynı zamanda ham maddenin tartılmasını ve üretimde reçetede tarif edilebilen aktif madde hesaplaşmasını (potens) sektörün gereksinimlerine uygun bir şekilde sağlıyor. Sağlık Bakanlığının regülasyonlarına uygun ITS entegrasyonlarını da içinde bulunduran çözüm ile hem ITS hem de PTS bildirimleri sorunsuz sağlanabilmektedir.

İlaç sektöründe uçtan uca çözüm

İlaç sektörünün sorunlarına uçtan uca çözüm sunan teknolojik altyapıların, özellikle salgın gibi kriz dönemlerinde ilaç üreticilerinin imdadına yetiştiği görülüyor. Bulut üzerinden de erişilebilen Solution Pharma, ilaç üreticilerinin kârlılık, işletme maliyeti ve işletme sermayesi gibi ana başlıklarda yaşadığı sorunları çözüme kavuşturuyor.

B2Press’in katkılarıyla…