İlaçta 96 yıllık devin adı değişti

14 Şubat 2020

Yasemin SALİH

Türkiye’nin en eski ilaç üreticilerinden Mustafa Nevzat, sektörün geleceği diye adlandırılan biyoteknolojik ilaçta atılıma hazırlanıyor. 1923’te kurulan, 2012’de ise yüzde 100 oranında hisse satışıyla Kaliforniya merkezli ilaç şirketi Amgen’la yola devam eden Mustafa Nevzat’ın adı, alınan kararla Gensenta olarak değiştirildi.

Değişimi ve Gensenta’nın gelecek planlarını anlatmak üzere gazetecilerle bir araya gelen Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, biyoteknolojiden jeneriğe tüm alanlarda halkın sağlıklı yaşamına destek verme ve hastalara hizmet etme hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Berkman, “Yeni kimliğimiz ve vizyonumuzla Türkiye’nin yerli üretim ve ihracat hamlesine destek vermeye devam edeceğiz. Gensenta ile Türkiye üzerinden 5 kıtaya ihracat yapmayı planlıyoruz. Hedefimizde Türkiye’den Amerika’ya ilaç ihraç etmek var” dedi.

Değişiklik için aileye de danıştık

Mustafa Nevzat’ın iki fabrikası ve 1000’in üzerinde çalışanı ile ilaç sektöründe üretim, istihdam ve ihracat gücünü temsil ettiğini söyleyen Berkman, Amgen olarak küresel ilaç pazarının yüzde 70’ini oluşturan bölgeye Türkiye üzerinden ihracat yapacaklarını dile getirdi. Berkman, isim değişikliği sürecini ise şöyle anlattı: “Mustafa Nevzat ile 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şirket olarak daha global bir isimle yola devam etmek istedik. Mustafa Nevzat aileye ait, dedelerinin ismiydi. Bize ait değildi. Aileye de danıştık, onların da içine sinen bir isim belirledik. Zaten Mustafa Nevzat adını 2021 yılına kadar kullanma hakkımız vardı. Gen, hem jenerik hem de gen teknolojilerini ifade ediyor. Senta ise sağlığa atıf. Gensenta, sektör portföyünün yüzde 94’üne hitap eden bir şirket oldu.”

Mayısta biyoteknolojik ilaç lansmanı var

Amgen, Mustafa Nevzat’ın İstanbul Yenibosna’daki tesisine 35 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Güldem Berkman, Gensenta olarak son dönemde Ar-Ge yatırımlarına odaklandıklarının altını çizerek, 13 projenin tamamlandığını duyurdu. Berkman, “Çok yeni bir biyoteknolojik ürünü tamamladık. TÜBİTAK, İzmir Genom ve sanayi tarafı olarak da biz, Türkiye’de çığır açacak ilk biyoteknolojik ürünün lansmanını yapacağız. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik bir ürün olacak. Mayısta üretim için start vermeyi planlıyoruz. Beş yıl sürecek bu projeye devlet ile ortak yatırım yapıyoruz” dedi.