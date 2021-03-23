İlbank’dan kentsel dönüşüme 3 milyar TL kaynak

LEYLA İLHAN

Türkiye genelinde bin 473 yerel yönetim birimine 3 bin 511 personeliyle proje ve finansman hizmeti veren İlbankası, kentsel dönüşüm için 2021’de bütçeden 3 milyar lira finansman ayırdı. Kentsel dönüşüme istekli belediyeler ihtiyaç duymaları halinde İlbank’a başvurabilecek. Belediyelerin talep etmesi halinde kredinin faizinde yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak.

Bankanın nominal sermayesinin 30 milyar lira olduğunu ve 19,5 milyar liralık ödenmiş sermayesi ile bankacılık sektöründe 1’nci sırada, 46,7 milyar liralık aktif büyüklüğü ile de kalkınma ve yatırım bankaları arasında 3’ncü sırada yer aldığını dile getiren İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, şehirleri birer marka şehir haline getirecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Büyük, "81 ilimizin tamamı da kentsel dönüşümde kredi ve hibe imkanı sunuyoruz." dedi.

Bankanın dönüşüm kredisi için bütçeden ayırdığı payın 2021 yılı için 3 milyar lira olduğunu açıklayan Büyük, “Kentsel dönüşüme istekli belediyeler ihtiyaç duymaları halinde İlbank’a başvurabilecek.” dedi.

Hazırlık yapan belediyeler var

3 belediyeye kredi kullandırdıklarını belirten Yusuf Büyük, hazırlık yapan belediyeler olduğunu, sayının bu yıl artmasını beklediklerini söyledi. Konu ile ilgili çalışma yapan belediyeler olduğunu bildiklerini dile getiren Büyük, tüm talepleri değerlendireceklerini ve uygun görünen projelere kredinin faizinde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacaklarını aktardı.

Faiz desteğinin yanı sıra belediyelere 7 yıla varan uzun vade desteği de sunuluyor. Kentsel dönüşüm talebinde bulunacak olan belediyelerde kredinin geri ödenme gücü belirleyici olacak. Bir belediyenin kredi talebinde bulunduğu zaman kredibilitesine baktıklarına dikkat çeken Büyük, “Belediyelerin gelir ve gider dengesini inceliyoruz. Bizden daha önceden kredi kullandı mı, kamuya borcu var mı ödeme gücü bulunuyor mu diye bakıyoruz ve uygunsa talep ettiği krediyi tahsis ediyoruz. Alacaklarımızı da ona gelen ve bizde toplanan paylardan tahsil ediyoruz. Yani bizim verdiğimiz kredilerde ödenmeme riski yok.” şeklinde konuştu.

Sanayi alanlarını da dönüştürüyor

Yusuf Büyük, banka olarak sanayi alanlarını dönüştürüp, eski yapıların renovasyonunda da finansman desteği verdiklerini aktardı. Büyük, bu kapsamda ilk olarak İstanbul Arnavutköy’deki yaklaşık 1,5 milyon metrekare alanda, ulaşım ve altyapı sorununu çözdüklerini, kentin gelişimi ile bütünleşik ve şehircilik ilkelerine uygun bir şekilde yeniden planlayıp kente kazandırılacağını söyledi.

15 milyarlık talep geldi

Yerel yönetimlerin proje bazlı talepleri olduğuna da dikkat çeken Yusuf Büyük, “Şu anda Türkiye’deki yerel yönetimlerin bizden talep ettikleri rakam 15 milyar lira civarında. Burada öncelik sıramız bulunuyor. Mesela çevre, ulaşım ve atık gibi vatandaşa dokunacak projeleri öncelik listesine alıyoruz. Gelen yeni proje taleplerinin yıllık 6-7 milyar liralık kısmını da çok rahat tahsis edebiliyoruz. Ama yine vatandaşı doğrudan ilgilendirecek konularda rakamı yıllık bazda 1-2 milyar lira daha yukarıya çekebiliyoruz.” bilgisini verdi.

İFM’nin alt yapısı zamanında bitecek

Ayder Yaylası yol ve altyapı işi, sanayi alanlarının dönüştürülmesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, katı atık programı, havzalar, Bodrum ve Fethiye altyapıları ile İstanbul Finans Merkezi altyapı işi de bankanın yürüttüğü işler arasında yer alıyor. Yusuf Büyük, İstanbul Finans Merkezi’nde kendilerinin yürüttüğü işlerde hiçbir gecikme olmayacağını dile getirerek, “Bölgede tüm paydaşlar kendi binalarını yapıyor onun dışındaki tüm alt yapıyı ortak şekilde İlbank yapıyor.” dedi.