İlk 4 ayda 1 milyar 600 milyon TL’lik teslimat yaptı

Birikime dayalı olarak faizsiz ev ve araç alanında çalışan Eminevim pandemiye rağmen 2021 yılında geçmiş yıllara göre hem kayıtlarını hem de teslimatlarını artırdı. Eminevim Genel Müdürü M. Musab Üstün, “Geçen yıl ilk 4 ayda 7 bin küsur teslimat yaparken, bu yılın ilk 4 ayında geçen yıl yapmış olduğumuz teslimatın yüzde 25’inden fazlasını yaptık.” dedi.

Üstün, “Nisan ayına kadar ki sürede 9 bin teslimata ulaştık. Yaptığımız teslimatlarla beraber ekonomiye toplamda 4 ayda 1 milyar 600 milyon TL'lik bir katkımız oldu." şeklinde konuştu.

"Toplam ev ve araç teslimatı 185 bini geçti"

Tasarruf finansmanı kanunu ile sistemin devlet denetimine girmiş olmasının vatandaşa önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Üstün, şunları söyledi: “Türkiye geneline baktığımız zaman oldukça ciddi bir nüfus var. Vatandaşımızın önemli bir kısmı dar ve orta gelirli insanlarımızdan oluşuyor. Sistem devlet regülasyonuna girdiği takdirde, sisteme duyulan güven artacak ve sistemle faiz ödemeden ev ve otomobillerini alabilecek. Sistemin ilgi görmesi ekonomiye olan katkının da artmasına vesile olacak. Bugüne kadar 185 bini aşkın ev ve otomobil teslimatı yapmış bir şirket olarak önümüzdeki yasanın uygulanmasıyla birkaç yıllık periyotta 25 milyar TL ile 30 milyar TL seviyesinde teslimat yapabileceğimizi öngörüyoruz."

"Müşterilerin firmaları iyi incelemesi gerekiyor"

Sektörde son birkaç yılda birden fazla firmanın çıktığına ve sektörde ciddi anlamda bir büyüme gerçekleştiğine işaret eden Üstün, "Bu hızlı büyüme sektöre yeni giren firmalar için bazen ticari kaygıların da etkisiyle hızlı bir hatayı da beraberinde getirebiliyor. Burada sistem mantığına uymayan kampanyalar, indirimler ve benzeri çalışmalar zamanla müşteri güvenini zedeleyebiliyor. İşte bu durumlara karşı faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın iyi bir araştırmadan sonra başvurularını, tecrübeli, deneyimli ve güvenilir firmalara yapmaları gerekiyor.” dedi.

"14 günlük sürede ayrılma imkânı var"

Tasarruf finansmanı yasasıyla vatandaşlara sistemden çıkmak için 14 günlük süre verildiğine de değinen Üstün, şöyle devam etti: “Sisteme başvurmak isteyen müşteriler için süreç iki tarafın haklarını koruyan bir sözleşme çerçevesinde ilerliyor. Ayrılmak isteyenler için de sözleşmedeki protokoller uygulanıyor. Şirketlerin tek gelir kalemi olan organizasyon ücretlerinin geri ödenmediği sözleşmede yer alıyor. Yasayla birlikte ise vatandaşlara 14 günlük bir süre tanınıyor ve bu 14 günlük süre içinde vatandaşın sistemden çıkmaya karar vermesi halinde organizasyon ücretlerinin iadesi yapılıyor. Daha uzun bir sürede organizasyon ücretleri geri ödenmemektedir. Bu sistemi merak eden herkes, süreci takip ederek her şeyin oldukça şeffaf paylaşıldığını kolayca görebilir.”