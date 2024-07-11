İlk 6 ayda 11 şube açan BigChefs, yıl sonunda 144 şubeye ulaşacak

Aldığı yatırımlar ve artan satış ivmesiyle res­toran sayısını genişletmeye devam eden BigChefs, 2024 yılı başından itibaren yurt içi ve yurt dışında şube açı­lışlarına hız verdi. BigChefs, Numnum ve Buselik marka­larıyla; yılın ilk 6 ayında aç­tığı 11 şubeyle Türkiye’de 27 şehirde 119 şubeye ulaştı. Yurt dışında da 9 ülkede 12 şube olmak üzere, toplam 131 şubeyle hizmet veren marka, yılsonunda 144 şube sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin 15 yıllık büyü­me yolculuğunda şube sayı­sını artırırken lokasyon ve tüketici taleplerini dikka­te aldıklarını dile getiren Bi­gChefs CEO’su Altan Koso­va, “2024 yılına girerken, yı­lın ilk 6 ayında 11 yeni şube açarak büyüme hedefimize önemli adımlarla ilerliyo­ruz.Türkiye genelinde ve yurt dışında genişleyen şube ağımızla müşteri memnuni­yetini odak noktamız yapa­rak hizmet vermeye devam ediyoruz. 2024 yılı sonunda toplam şube sayımızı 144’e çıkarmayı hedefliyoruz” de­di. Kosova ayrıca, “BigChefs olarak bu süreçte kazandığı­mız deneyimlerle güçlenme­ye devam ediyoruz” ifadele­rini kullandı.

Sürdürülebilirlik odak noktası

Büyüme sürecini çeşit­li lokasyonlarda gerçekleş­tiren BigChefs; ocak ayında Konya Entepe BigChefs ve Watergarden Buselik, şubat ayında Palladium BigChefs ve NumNum By StreetFood, nisan ayında Didim BigC­hefs, mayıs ayında Erzurum BigChefs, Bodrum Yahşi Bi­gChefs ve yurt dışında Öz­bekistan Taşkent BigChefs, haziran ayında ise Cevahir BigChefs, Tepe Naulitus Bi­gChefs ve Maşukiye Gate 41 BigChefs şubelerinde hiz­met vermeye başladı. 2009 yılında Ankara’da kurulan BigChefs, yerel ürün, yerel lezzet, kadın üretici ve sür­dürülebilirlik kavramlarını menüsünde ve hizmet anla­yışında yaratıcı şekilde iş­lemeyi hedefliyor.

2014 yı­lında ilk yurt dışı şubesini Dubai’de açarak küresel bir marka olma yolculuğunu başlatan BigChefs, bugün Türkiye’de 27 şehirde 119 şube; yurt dışında ise 9 ül­kede 12 şube ile hizmet ve­riyor. 2016 yılında Taxim Capital’den sağladığı fon desteğiyle hızla büyüyen Bi­gChefs, 2023 yılında halka arz oldu.