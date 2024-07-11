İlk 6 ayda 11 şube açan BigChefs, yıl sonunda 144 şubeye ulaşacak
Türkiye’de full servis restoran zinciri olarak faaliyet gösteren BigChefs, bu yılın ilk yarısında 11 yeni şube açarak büyümesini sürdürdü. Şirket, yılsonunda 144 şube sayısına ulaşmayı hedefliyor.
Aldığı yatırımlar ve artan satış ivmesiyle restoran sayısını genişletmeye devam eden BigChefs, 2024 yılı başından itibaren yurt içi ve yurt dışında şube açılışlarına hız verdi. BigChefs, Numnum ve Buselik markalarıyla; yılın ilk 6 ayında açtığı 11 şubeyle Türkiye’de 27 şehirde 119 şubeye ulaştı. Yurt dışında da 9 ülkede 12 şube olmak üzere, toplam 131 şubeyle hizmet veren marka, yılsonunda 144 şube sayısına ulaşmayı hedefliyor.
Şirketin 15 yıllık büyüme yolculuğunda şube sayısını artırırken lokasyon ve tüketici taleplerini dikkate aldıklarını dile getiren BigChefs CEO’su Altan Kosova, “2024 yılına girerken, yılın ilk 6 ayında 11 yeni şube açarak büyüme hedefimize önemli adımlarla ilerliyoruz.Türkiye genelinde ve yurt dışında genişleyen şube ağımızla müşteri memnuniyetini odak noktamız yaparak hizmet vermeye devam ediyoruz. 2024 yılı sonunda toplam şube sayımızı 144’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Kosova ayrıca, “BigChefs olarak bu süreçte kazandığımız deneyimlerle güçlenmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Sürdürülebilirlik odak noktası
Büyüme sürecini çeşitli lokasyonlarda gerçekleştiren BigChefs; ocak ayında Konya Entepe BigChefs ve Watergarden Buselik, şubat ayında Palladium BigChefs ve NumNum By StreetFood, nisan ayında Didim BigChefs, mayıs ayında Erzurum BigChefs, Bodrum Yahşi BigChefs ve yurt dışında Özbekistan Taşkent BigChefs, haziran ayında ise Cevahir BigChefs, Tepe Naulitus BigChefs ve Maşukiye Gate 41 BigChefs şubelerinde hizmet vermeye başladı. 2009 yılında Ankara’da kurulan BigChefs, yerel ürün, yerel lezzet, kadın üretici ve sürdürülebilirlik kavramlarını menüsünde ve hizmet anlayışında yaratıcı şekilde işlemeyi hedefliyor.
2014 yılında ilk yurt dışı şubesini Dubai’de açarak küresel bir marka olma yolculuğunu başlatan BigChefs, bugün Türkiye’de 27 şehirde 119 şube; yurt dışında ise 9 ülkede 12 şube ile hizmet veriyor. 2016 yılında Taxim Capital’den sağladığı fon desteğiyle hızla büyüyen BigChefs, 2023 yılında halka arz oldu.