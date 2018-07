İlk 6 ayda yüzde 35 büyüdü cirosu 5 milyar TL'yi aştı

05 Temmuz 2018

İmam GÜNEŞ

Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s gibi dört global; Usta dönerci ve Döner Stop ile de iki ulusal olmak üzere toplam altı marka ile hizmet veren TAB Gıda, TAB Food Investments (TFI)-TAB Gıda Yatırımları olarak 4 milyar TL olan konsolide cirosunu, bu yılın ilk 6 ayında paket servis dahil yüzde 35 büyüterek 5 milyar TL'yi aştı.

Şirket, globalleşme atağına kalkarak, yurtdışında da farklı pazarlar arayışında. TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya, şirketin yurtdışı yatırımları ile ilgili şunları söylüyor: “Kurduğumuz güçlü franchise sistemimiz ve yatırımlarımız doğrultusunda hem Türkiye’de hem de yurtdışında hızla büyümeyi planlıyoruz. Özellikle TAB Gıda’nın Makedonya ve Gürcistan, TFI-TAB Gıda Yatırımları’nın ise Çin’deki Burger King ile gösterdiği başarı bizi yurtdışı operasyonlar konusunda daha da heyecanlandırıyor. Farklı pazarlar ve ülkeler radarımızda. Pazarları, tüketici davranışlarını inceliyoruz. Mevcut iş modelimizi yerel taleplerle şekillendirip verimli, kârlı ve yenilikçi operasyonlar yönetebileceğimiz pazarlar için hazırlanıyoruz.”

Burger King, Sbarro içinde ve Popeyes restoranlarında franchise restoranlarının bulunduğunu aktaran Çetinkaya, bu sayının toplamda 270 olduğunu kaydetti. Çetinkaya, Burger King de dahil olmak üzere beş marka için yoğun talep aldıklarını dile getirdi.

Burger King’in dünyadaki en büyük işletmecisi

Çetinkaya, TAB Gıda’nın Çin’deki başarısı hakkında “Başkalarının girmeye çekindiği ve rekabetle mücadele edemediği Çin’e, aslında bir Amerikan markası olan Burger King restoranlarının işletme hakkını alarak girdik. Bu bizim kurumsal olarak dünyanın her yerinde iş yapabildiğimizi, global kurumsal bir marka olma yolunda ilerlediğimizi gösteriyor” yorumunda bulundu. TFI’ın esnek ve yaratıcı yönetimi sayesinde Burger King Çin’in, sadece beş yıl içinde 1000 civarı restoran açtığına dikkat çeken Çetinkaya, “Zincirin dünyadaki restoranlarının yüzde 10’u TFI’a bağlı. Burger King’in dünyadaki en büyük işletmecisiyiz. Burada da Türk yatırımcılarımızın ilgisi büyük. Toplamda 250 civarı franchise restoranımız bulunuyor. Çin bizim için yeni dönemde de dünyada kendimizi ispatladığımız çok önemli bir operasyon olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kendi ekosistemini kurdu

TAB Gıda olarak, hızlı servis restoran zinciri kategorisinde dünyada eşi benzeri olmayan bir gıda ekosistemine sahip olduklarının altını çizen Çetinkaya, “Ata Şirketler Grubu tarafından yatırımları gerçekleştirilen et, salata, ekmek ve patates fabrikalarımız franchise yatırımcıları için ciddi fırsat” diye konuştu. Çetinkaya, ekosistemlerini şöyle anlattı: “İleri teknolojili et işleme tesisi Ekur Et, Türkiye’nin en büyük patates işleme fabrikası AtaKey ve üstün teknolojiye sahip unlu mamuller fabrikası Ekmek Unlu Gıda ekosistemimizde yer alıyor. Mutfak ekipmanlarının kurulumu kardeş firmamız olan Mes Mutfak tarafından sağlanıyor ve düzenli olarak bakımları yapılıyor. Satın alma ve tedarik zincirimiz ise Fasdat isimli bir diğer kardeş firmamız tarafından sağlanıyor. Reklam hizmetlerimiz Reklam Üssü isminde yine kendi firmamız tarafından veriliyor. Ayrıca teslimata ilişkin sorunları dijital teslimat platformu Ata Express ile kendi bünyemizde çözüyoruz. Yani biz, komple bir sistem olarak yatırımcılarımıza hizmet veriyoruz.”

Döner Stop'u da aileye dahil

Toplamda 5 marka ile hizmet veren TAB Gıda, ailesine son olarak Döner Stop’u da dahil etti. Özgür Çetinkaya, tüm markaların kendilerine ait karakterleri olduğunu belirterek, “Döner Stop için de kısa ve uzun vadede olmak üzere elbette planlarımız mevcut. Usta Dönerci ve Döner Stop kendi çizgilerinde ilerleyen birbirinden bağımsız iki ayrı markamız olarak gelişimlerini sürdürmeye devam edecekler” dedi.

35 binin üzerinde çalışan var



Türkiye genelinde 650’den fazla Burger King, 80’e yakın Sbarro, 200’ü aşkın Popeyes, 70 Arby’s, 140’tan fazla Usta Dönerci ve 8 Döner Stop restoranı bulunuyor. TAB Gıda olarak Türkiye dışında Makedonya, Kıbrıs ve Gürcistan’da restoranları bulunan şirketin, TAB Food Investments (TFI)-TAB Gıda Yatırımları çatısı altında da Çin’de de faaliyetleri bulunuyor. TFI-TAB Gıda Yatırımları bünyesinde Türkiye’de 20 bini aşkın, Çin’deki yatırımıyla birlikte toplamda 35 binin üzerinde çalışanı var.