İlk doğalgazlı jeneratör eylülde geliyor

17 Haziran 2020

Osman KILIÇ/BURSA

Sektöre 1970’li yıllarda yüksek basınçlı alüminyum pres döküm kalıpları imalatı yaparak başlayan Şahin Kalıp, 1989’da işleri büyüterek Şahin Metal oluyor. Bugün ikinci nesil tarafından yönetilen Şahin Metal, otomobil sektörüne yönelik üretim yapıp tamamını ihraç ediyor. Dünyaca ünlü otomobil şirketlerinden Daimler ve Porsche’ye de ürünler sunan firma ayrıca ikinci nesil markası Erin Motor’la da jeneratör motoru, marin motorlar ve motopomp ürünleri (tarım sulama motoru) özelinde 2018 yılından beridir yerli motor üretimi yapıyor. Yeni çalışmaları da olduğunu belirten Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, eylül ayında piyasaya sunacakları ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan doğalgazlı jeneratör üreteceklerini bildirdi. Bu yeni ürünle dizel versiyonuna göre yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacaklarını aktaran Şahin, yeni jeneratörün motorunun hat basıncıyla çalıştığını ve dağıtım firmaları tarafından konutlara verilen hatlardaki doğalgaz bağlantısıyla dahi rahatlıkla çalışabildiğini dile getirdi.

Uzakdoğu ve pahalı Avrupa ürünlerinin önüne geçecek

7 bin 500 metrekarelik fabrikalarında 230 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Şahin, “Arnavutluk, Cezayir, Nijerya, Moritanya, Romanya şu anda ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da ihracatımızı daha da artırmak istiyoruz” dedi.

Ana firmaları Şahin Metal ile ihracat tecrübeleri olduğunu ifade eden Şahin, “Bu deneyimimizi de Erin Motor’a yansıttık. Amacımız, dünya ile yarışacak motorları geliştirmek ve üretmek” şeklinde konuştu. Her ihtiyaca hitap edecek ürünlere sahip olduklarını bildiren Şahin, “Mesela 2018 yılında üretimine başladığımız motorumuzun yakıt tüketimi, aynı güç aralığındaki rakiplerimizden genel olarak yaklaşık yüzde 20 daha az. Örnek vermek gerekirse jeneratörümüz yüzde 75 güçte saatte 2.7 litre mazot tüketirken, aynı güçteki rakibimizin ürünü katalog verilerine göre 3. litre mazot tüketiyor. Amacımız, ucuz ve kalitesiz Uzakdoğu ürünlerinin ithalatının önüne geçerken Avrupa’dan gelen pahalı markalara karşılık fiyat avantajı sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.