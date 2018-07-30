İlk yerli tramvayın üreticisi Durmazlar'dan yeni hedef

30 Temmuz 2018

Polonya'nın Olsztyn Belediyesi tarafından açılan tramvay ihalesini kazanan ve bu alanda Türkiye'nin ilk ihracat sözleşmesini imzalayan Durmazlar Holding, sektörde dünya markası olmayı hedefliyor.

Ürettiği tramvay ve hafif raylı araçlarda yüzde 87 yerlilik oranını yakalayan firma, bu oranı yüzde 100'e çıkarmak için çalışıyor.

Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz yaptığı açıklamada, Bursa'da kurulu fabrikalarında 2009 yılında tramvay ve hafif raylı metro aracı üretmeye başladıklarını söyledi.

Tramvay ve hafif raylı metro aracı üretiminde bünyelerindeki Durmazlar Makine'nin çalışanlarının altyapısı olduğunu belirten Durmaz, "Bizim aracımız kendi tasarımımız, yazılımlarımız kendi yazılımlarımız. Hepsi Türkiye'nin vatandaşları, pırıl pırıl delikanlılar, genç kızlarımız bu tramvayları, trenleri hareket ettiriyorlar, insanımızın kullanımına sunuyorlar." dedi.

Durmaz, bu alanda 2009 yılında üretime başladıklarını ve ilk araç teslimatını 2013 yılında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "O yıl ilk aracımız Bursa sokaklarında yürümeye başladı. Bursa'ya 6 araç satmıştık. Arkasından 12 tramvay daha sattık. 60 adet de hafif raylı metro aracından sattık." diye konuştu.

"Büyümenin sancılarını çekmiyoruz"

Bursa'nın ardından yeni ürettikleri ve "Panorama'' adını verdikleri araçlardan Samsun ve Kocaeli'ye sattıklarını ifade eden Durmaz, söz konusu araçların artık bu şehirlerde dolaştığını anlattı.

Durmaz, Türkiye'de gösterdikleri başarıyı yurt dışına taşımak istediklerini, bu amaçla Polonya'nın Olsztyn Belediyesi tarafından açılan ihaleye girdiklerini belirterek, "Polonya'da bu yılın şubat ayında ihaleyi kazandık. Geçtiğimiz günlerde de bu sözleşmeyi imzaladık. Bundan sonraki süreçte inşallah Avrupa'nın ve dünyanın diğer ülkelerinde de ihalelere katılabiliriz. Bu süreç zorlu bir süreç. Dikkatli yürümemiz gerek. Büyümenin sancılarını çekmiyoruz. Neredeyse 10 senelik süreçte Avrupa'ya alnımız ak olarak araç ihraç edebilecek bir konuma gelmiş durumdayız." dedi.

Ürettikleri araçları Türkiye'deki belediyelere yurt dışındaki firmaların yarı fiyatına verdiklerini söyleyen Durmaz, şöyle devam etti:

"Allah sağlık verdikçe, aklımız yettikçe bunların peşinden koşturup ülkemize, memleketimize döviz getirelim. Artık Fatma'nın, Ayşe'nin, Halim'in, Salih'in karnı doysun. Yabancılara bu kadar paralar dökmeyelim. Biz üretelim. Düne kadar hep fazla fazla ödemek zorunda kaldı ülkemizin belediyeleri, kullanıcıları. Bu vatanın bir evladı olarak, ilk çıkış noktamız insanlığa hizmet etmek. Bizim devletimiz ve firmalarımız ne kadar güçlü olursa dünyada söz sahibi olmamız, refahı tabana yaymamız ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakacağımız inancıyla hareket ediyoruz. Arkadaşlarımız, ekibimiz de öyle. İnşallah daha büyük markalarla yarışırız. Hedefimiz sektörde dünya markası olmak."

Durmaz, tramvay ve hafif raylı metro aracında 4 ayrı modellerinin bulunduğunu, bu modellerde de çok başarılı olduklarını ifade etti.

Holding olarak makineden gelen müthiş bir mühendislik ve Ar-Ge tecrübelerinin bulunduğunu, bunun da kendileri için büyük bir avantaj olduğunu anlatan Durmaz, söz konusu Ar-Ge bölümünde 110 kişinin çalıştığını aktardı.

Yerlilik oranı yüzde 87

Durmaz, ürettikleri araçlarda yerlilik oranının yüzde 87'ye ulaştığına işaret ederek, "Hedefimiz yerlilik oranında yüzde 100'e ulaşmak. Aslında bu zaten yüzde 100 gibi de değerlendirilebilir. Kimsenin lisansı ile yapılmış bir araç değil. Bizim mühendislerimizin çizmiş oldukları araçlar. Dünyada geçerli olan bugünkü standart, normlar neyse o normlara göre üretilen araçlar. Dünya standardında. Bir terbiye, disiplin var çalışanlarımızda. Araçlarımızı dünya normlarında yapıyoruz." diye konuştu.

Tramvay ve hafif raylı metro aracı üretiminde 10 yıllık sürede elde ettikleri başarının sırrının sebat etmek, çalışmak, inanmak ve moral motivasyon olduğunu vurgulayan Durmaz, çalışmalarına aynı şekilde devam edeceklerini belirtti.

Durmaz, Polonya'daki ihaleyi kazanmalarının ardından rakiplerinin şaşkınlık yaşadığını aktardı. Durmaz, "Rakiplerimiz şaşırdılar. Yabancılar 'Aaaa' oldu. Bizim yerli dostlarımız da 'Hele şükür. Allah razı olsun. Ülkemiz bu olmalı. İthalatçı yerine ihracatçı olmalı.' dedi. Tebrik etmek için çok arayan oldu. Üst düzey devlet yetkililerimizden de tebrikler aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA