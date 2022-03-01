İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk görevini reddetti

2015’ten bu yana sürdürdüğü Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden bu yıl ayrılan M. İlker Aycı, Hİndistan'dan gelen Air India'nın CEO'luk görevini reddetiği açıkladı. Teklifi red etmesinin gerekçesini 'Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabası' olarak açıklayan Aycı, sürece ilişkin yazılı olarak açıklamalarda bulundu.



Aycı'nın yazılı duyurusu şöyle:

"Şubat ayında açıklanan ve 1 Nisan itibariyle başlayacağım ilan edilen Tata Group bünyesindeki Air India CEO’luk görevinin Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabasını yakından izliyorum.



Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim.



Air India’yı yönetme ve geleceğini şekillendirme görevi için Tata Group’un şahsıma sunduğu bu teklife bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.



Ancak Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Mr. N. Chandrasekaran ile de yaptığım görüşme sonucunda, ailemin huzuru ve mutluluğu için ve aynı zamanda global bir şirket olarak saygı duyduğum Tata Group’un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığımı kamuoyunun bilgilerine sunarım.



Kariyerime farklı fırsatlarla devam edeceğimin; Türkiye’nin yetiştirdiği bir yönetici olarak global iş dünyasında değer yaratmak amacıyla çalışmalarımı sürdüreceğimin altını çizmek isterim."