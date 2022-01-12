National Geographic tarafından hazırlanan ‘Sivil Havacılıkta Dünya’nın En Büyük Taşınması’ belgeselinin lansmanında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, "THY olarak 2021’i 2019’un üzerinde kapattık" dedi.

Aycı, "Dünyanın en büyük 5 havayolu şirketinden biri olduk. 2021 yılı bizim için çok başarılı geçti" ifadelerini kullandı.

Aycı THY'nin halka açık bir şirket olduğunu belirterek başka detay vermedi.

THY, koronavirüs salgını başlamadan önceki son faaliyet yılı olan 2019'da 4.5 milyar lira net kâr etmişti. Dolar cinsi bilançosuna göre kâr 2019'da 788 milyon dolar olmuştu.