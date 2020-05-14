İlkom Türkiye’nin ilk ‘vegan’ kolonya ve hijyenik jelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor

14 Mayıs 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa’nın 30 yıllık kolonya üreticisi olan İlkom, bu alandaki üretimlerinden vazgeçmeden, Ar-Ge ile geliştirdikleri alternatif ürünlerle piyasadaki varlıklarını sürdürüyor. Bugün korona virüse karşı alınan tedbirlerde kolonyanın yeniden gündeme gelmesiyle, üretim hatlarında kolonya imalatını hareketlendiren firma, öte yandan Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları kapsamında geliştirdiği yeni ürünlerini de pazara sunmanın planlarını yapıyor. İlkom, Türkiye’nin ilk vegan kolonyasını Ramazan Bayramı’nda piyasaya çıkarmayı hedefliyor. Son yıllarda ürün portföylerini bitkisel ürünlerle çeşitlendirmeye odaklandıklarını anlatan Gülbahçe Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, “Kolonyayı yıllar içerisinde çeşitlendirdik. Bursa’nın coğrafi işaretli ürünü olan zeytin ve siyah incirin kolonyasını yaptık. Çilek gibi farklı ürünlerin kolonyalarını yaparak bu alanda 7 çeşit ürün elde ettik. Bugün itibari ile vegan kolonya üzerine çalışıyoruz. Testlerini tamamladık. Tamamen doğal ve bitki içerikli bir ürün olacak. Hiçbir hayvansal ürün içermiyor. Vegan ürün gamımıza hijyenik el temizleme jelini de ekliyoruz. Hedefimiz Ramazan Bayramı’nda raflarda yer almak. İlk etapta yurt içinde satışına başlayıp kısa vadede Avrupa ve Amerika’ya ihracat da planlıyoruz” diye konuştu.

Bitkisel içerikli ürünlerle kozmetik alanına giriş yapıyor

Yaklaşık 15 yıl önce hijyen alanındaki ürünlerin üretimine yönelerek Bursa’daki ilk ıslak mendil üretim tesisini kurduklarını anımsatan İlker Duran, ardından tek kullanımlık ve cep ıslak mendiller, sıvı el sabunları, saç ve vücut şampuanları, bebek bakım ürünleri, oto bakım ürünlerine yönelik inovatif çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bugün itibari ile de ürün yelpazesine bitkisel içerikli kadınlara yönelik güzellik bakım ürünlerini de dahil ederek kozmetik alanına da yönelmeyi hedeflediklerinden bahseden Duran, “Ar-Ge faaliyetlerinde katma değerli ürünlere odaklandık. Bitkisel içerikli kırışık azaltıcı, gece kremi gibi kozmetik gruplar üzerine çalışıyoruz. Bu alandaki ürün portföyümüz ağırlıklı ihracata yönelik olacak” dedi. Bugün itibari ile İlkom’un yanı sıra fabiya, Kery, Justene, Destine, Devona markaları ile de piyasada yer aldıklarını ifade eden Duran, öte yandan private label üretim de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

İhracattı yüzde 15’ten 30’a çıkarmayı hedefliyor

İhracat faaliyetlerine de değinen İlker Duran, 2019 yılında iç pazardaki daralmayı ihracat ile dengelediklerini söyledi. Duran, “Geçtiğimiz yıl Amerika, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Panama, Kenya, Liberya, Kuveyt, Fas ağırlıklı olmak üzere 12 ülkeye üretimimizin yüzde 15’ini ihraç ettik. Bu yıl hijyen ürün grubuna yoğun talep olduğu için ihracatımızı yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. İtalya, İspanya ve Yunanistan öncelikli hedef pazarlarımızı oluşturuyor. 2019 yılındaki ihracat hareketlerimiz 2020’ye dair bizi cesaretlendirdi” dedi.

“Bugün yaptığımız üretim aynı zamanda sosyal sorumluluk”

Kolonya üreticileri olarak önemli bir görev üstlendiklerine vurgu yapan İlker Duran, “Bugün sadece ticari iş yapmıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluğumuz da var. Anlaşılıyor ki yaşadığımız olaylar kişisel hijyenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Özellikle sektörümüzün yaptığı üretimle kişisel bakım ve hijyende ne kadar önemli bir iş yaptığımızı görüyoruz. Bir nevi ilaç üretiyoruz. Üreticilerimizin bu süreçte üretimlerini durdurmaması ve gece gündüz çalışması çok önemli” şeklinde konuştu.