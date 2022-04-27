Imaginarium mağazalarını bir bir kapattı

Ünlü kraliyet oyuncakçısı Hamley’s’in ardından başka bir oyuncak perakendecisi İspanyol İmaginarium da Türkiye’den çıkmaya hazırlanıyor. 2006’da Türkiye piyasasına giren ve geride kalan dönemde 20’den fazla şubeye ulaşan markanın mağaza sayısı 1’e kadar düştü.

İmaginarium halihazırda Suadiye’de bulunan mağazası ve online alışveriş sitesiyle hizmet veriyor. Salgın döneminde finansal zorluğa giren ve İspanya’da bulunan 41 mağazadan 39’unu kapatan, 144 çalışanından da 119'unu işten çıkarmak zorunda kalan İspanyol markanın, salgın öncesine kadar 28 ülkede 350’yi aşan mağaza sayısı bulunuyordu.

Geçen yıl itibari ile söz konusu mağaza sayısı 70’e kadar düşen şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre hali hazırda markanın İspanya, Portekiz ve Türkiye’de toplamda 10 civarında mağazası bulunuyor.

Eğitici oyuncakları ile ön planda

1992 yılında, Félix Tena tarafından kurulan ve eğitici oyuncakları ile ön plana çıkan İmeginarium, raflarında savaş oyuncaklarına yer vermiyor. Yılda iki farklı koleksiyon çıkaran marka bünyesinde bin 500 farklı çeşit bulunduruyor. Imaginarium’da çocuk gelişim uzmanları görev yapıyor. İlk mağazasını İspanya’nın Zaragoza bölgesinde açan marka, sonrasında hızlı bir büyüme sürecine girmişti. Şirket izleyen yıllarda, Portekiz’den Kolombiya’ya, Arjantin’den, Fransa’ya, İsviçre’den, Yunanistan’a kadar 30’a yakın ülkeye yayılmıştı.