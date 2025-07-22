İmalat sektörünün yüzde 95’i yapay zekanın verimliliği artırdığını söylüyor

İmalatta verimlilik artışının ve katma değerli iş modelleri geliştirmenin rekabet avantajının ön koşuluna dönüştüğü bu dönemde, dijital teknolojilerden yararlanmak her ölçekten işletme için iş zorunluluğu hâline geldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verileri KOBİ'lerin dijital teknolojileri benimsemesinin satış başarısını (%47) ve müşteri erişimini (%41) etkileyerek kârlılığa etki ettiğini gösterdi.

13 yılı aşkın süredir toplumu teknolojiyle geleceğe taşıma vizyonuyla faaliyet gösteren yerli Microsoft partneri ve BT şirketi PEAKUP, bu süreci hızlandırmak için harekete geçti. Londra, Dubai ve İstanbul ofislerinde müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuklarını bütünsel bir yaklaşımla tasarlayan PEAKUP, Organize Sanayi Bölgeleri Dijital Dönüşüm Programı’nı başlattı.

Organize sanayi bölgelerinde sahaya inecek

Saha analizleri ve teknoloji haritalandırma adımlarıyla ilk aşamasına bu yaz itibarıyla başlanan proje, sanayi kuruluşlarının üretimden yönetime, tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırmayı, mavi yaka çalışanları da bu sürece entegre etmeyi ve modern dijital araçlarla güvenlikten iç iletişime pek çok alanda verimlilik sağlamayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Üretim odaklı işletmelerin ihtiyaçları, klasik dijital dönüşüm yaklaşımlarından farklı olarak sahaya dokunmayı, daha fazla esnek çözüm sunmayı ve operasyonel süreçleri derinlemesine anlamayı gerektiriyor. Organize Sanayi Bölgeleri Dijital Dönüşüm Programı’nı başlatırken amacımız, Türkiye ekonomisine güç veren imalat sektörünün yatırımlarının geri dönüşünü hızlandıracak, sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılacak bir stratejik ortaklık arayışını sahaya taşımak. İlk çalışmalarına pilot bölgelerde başlanacak proje, üretimden iç iletişimi, veri güvenliğinden çalışan deneyimine tüm süreçleri kapsayacak şekilde Türkiye genelindeki OSB’lere yayılacak” dedi.

“İmalat sektöründe uçtan uca dönüşüm yaşanıyor”

Güncel verilerin üretken yapay zeka gibi teknolojilerle imalat sektöründe uçtan uca bir dönüşüm yaşandığını gösterdiğini vurgulayan PEAKUP CSO’su KadirCan Toprakçı, “İşletmelerin %95’i, üretken yapay zekanın verimliliği ve net performansı doğrudan iyileştirdiğini söylüyor. 10 işletmeden 9’u, üretken yapay zeka teknolojisinden yararlanarak geleceğin getireceği belirsizliklere dayanıklı iş modelleri kurabileceklerine inanıyor.

Dijital dönüşüm, artık sadece bir tercih değil. Dijital dönüşüm, üretim süreçlerinin verimliliği, kaynak yönetiminin optimizasyonu, çalışan bağlılığı ve sürdürülebilir büyüme için zorunluluk. Türkiye’nin sanayi gücünü teknolojiyle geleceğe taşımak için OSB’lerin dijitalleşmesinin kritik derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. İnovasyonu ve teknolojiyi toplumun gelecek rotası olarak konumlandırarak sanayi sektörünün dijital dönüşümünde uzun süredir konuşulan, ancak sahada yeterince karşılık bulamayan uygulamaların hayata geçmesi için kolları sıvadık” ifadelerini kullandı.

“Ülke ekonomisinin rekabet gücünü artıracak”

PEAKUP Organize Sanayi Bölgeleri Dijital Dönüşüm Programı kapsamında kuruluş bazında analiz ve ihtiyaç belirleme ile dijital olgunluk seviyesi tespiti adımlarını sektöre ve işletmeye özel çözüm önerileri izleyecek. Teknoloji adaptasyonunun saha çalışanı katmanına kadar sağlanabilmesini mümkün kılmak için kullanıcı eğitimleri düzenlenecek. Tüm bu adımların etki ve başarısı, stratejik yol haritası takibiyle yakından izlenecek.

Bini aşkın kuruluşun teknoloji deneyimlerinin en güçlü temas noktası olan PEAKUP’ın misyonunu “sorumlu yapay zeka destekli, veri odaklı, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir dijital yolculuklar tasarlayarak çevik ve yenilikçi dijital verimlilik çözümleriyle işletmelerin tam potansiyelini ortaya çıkarmak” şeklinde özetleyen PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye’nin üretim gücünü geleceğe taşıyacak olan bu dönüşüm, sanayiye özel çözüm mimarileri sunuyor. Bu yaklaşımla yalnızca şirketlerin değil, ülke ekonomisinin rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Proje boyunca teknoloji çözümlerini sahaya taşımak, analizden uygulamaya tüm süreçlerde rehberlik etmek ve bu dönüşümün her adımında sanayicinin yanında olmak PEAKUP’ın en büyük sorumluluklarından biri olacak.”