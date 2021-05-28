İmamoğlu: Raylı sistemlere 13,2 milyar TL kaynak ayırdık

İBB Meclisi Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2020 Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddelerini görüşmek için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği mecliste faaliyet raporunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sundu.

İBB’nin faaliyetlerini anlatan İmamoğlu, yoksullukla mücadele için 1,2 milyar lira destekle 1,6 milyon haneye yardımda bulunduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sosyal yardımları artırdıklarını ifade eden İmamoğlu, "Suda yaptığımız toplam 4,6 milyar TL'lik indirimle aile bütçelerine dolaylı destekte bulunduk. İstanbul'un yoksul hanelerine yıllık 1.200 TL'den 16 bin 296 TL'ye kadar bütçe desteği sağladık. Ulaşıma sağladığımız 3,3 milyar TL'lik sübvansiyonla kent içi hareketlilikte atılım yaptık. 10 hatta başlattığımız inşaatlarla raylı sistemlere 13,2 milyar TL kaynak ayırdık." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, geri dönüşüm ve katı atık teknolojilerine 3,8 milyar lirayı aşan yatırım yaparak çevreye duyarlı davrandıklarını belirtti. İmamoğlu, İstanbul'un 98 farklı noktasında 900 milyon liralık yatırımla su taşkını sorunlarını çözdüklerini aktardı.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından siyasi parti grup konuşmaları gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından oylama sonuçları açıklandı. Mecliste 121 kabul oyuna karşın 164 ret oyu verilirken belediye kanununa göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.

Sonuçlar sonrası İBB Başkanı İmamoğlu, teşekkür konuşması için kürsüye çıkarken 10 saat süren meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.