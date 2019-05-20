IMCD, Türkiye'de Gıda Uygulama Laboratuvarı açtı

20 Mayıs 2019

IMCD Türkiye yeni Gıda Uygulama Laboratuvarı'nı İstanbul Ataşehir'de açarak teknik yaklaşımını güçlendirecek bir adımı daha attığını duyurdu.

Gıda sektöründe başta pastacılık ve unlu mamüller, şekerleme, içecek, et ve süt gibi pek cok temel alana hizmet verecek bu laboratuvarda, her türlü fonksiyonel ürün çalışması gerçekleştirilecek. Temel amacı burada yapılan çalışmalarla, müşterilerine ve iş ortaklarına çözüm önerileri sunmak olan IMCD ekibi, bu laboratuvarda geliştirilecek formüllerle en yeni trendlere uygun öneri ve çözümleri, müşterileri ile paylaşacak.

Söz konusu laboratuvarın IMCD’nin globalde 20. Gıda Uygulama Laboratuvarı olduğunu belirten Gıda Bölüm Müdürü Berna Belli, “Bu laboratuvar bize hali hazırda çalışmakta olduğumuz fonksiyonel ürünlerle ve teknik alt yapımızla daha neler yapabiliriz noktasında cok büyük katkısı olacak bir yatırım. Teknik ve ticari tüm bilgi birikimimizi burada yapacağımız sözlü ve uygulamalı eğitimler ve denemeler sayesinde arttırarak tüm müşterilerimize daha kısa sürede en doğru çözümü sunmayı hedefliyoruz. Öte yandan sıkı piyasa takibi ve ilgili teknik çalışmalar ile pazarın yönünü de belirleyebilecegimiz alt yapıyı da burada güçlendirmeyi ve en yenilikçi çözümleri müşterilerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.