İmko, taleplere yetişebilmek için yatırıma yöneldi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Ağırlıklı olarak medikal alanda kullanım için üniforma ve kumaşını üreten İmko Tekstil, 300’e yakın patentli deseniyle başta hastaneler olmak üzere sağlık kuruluşlarına hizmet veriyor. Ayrıca oteller başta olmak üzere turizm sektörüne de üniforma ürettiklerini anlatan İmko Tekstil Genel Müdürü Ekrem Özcan, pandemi döneminde yaşanan daralmanın yerini talep artışına bıraktığına işaret etti. Medikal sektöründeki ivmenin yanı sıra otellerden de taleplerin gelmeye başladığını belirten Özcan, taleplere yanıt verebilmek için kapasite artışına gittiklerini söyledi. Yaklaşık 1 milyon Euro’luk makine yatırımıyla kapasitede yüzde 20 artış kaydedeceklerini dile getiren Ekrem Özcan, ayrıca önümüzdeki yıl Uludağ OSB içinde yeni bir tesis yatırımına başlayacaklarını duyurdu. 7 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisin yanı sıra Vişne Caddesi’nde bir showroom da kurmayı planladıkların aktardı.

15 ülkeye ihracat yapıyor

Pandemi döneminde turizm sektörü dursa da medikal sektörünün aldıkları taleplerle 2020’yi iyi kapattıklarını belirten Ekrem Özcan, “Ürün çeşidimizin çok olması bizim için avantaj oldu. Medikal sektörüne yönelik kumaşlarımız İmko Alpaka olarak da ihale şartnamelerine girmiş durumda. Yurt dışındaki firmalar güvenilirlik, hız ve süreklilik istiyor. Biz de bunu sağlayabildiğimiz için uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ihracat firmalarımız var. Butik yapılanmamız sayesinde kısa metrajlarda da olsa siparişlere yanıt verebildiğimiz için ihracatta öne çıkıyoruz” diye konuştu. 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim yaptıklarını dile getiren Özcan, üretimin yüzde 40’ını 15 ülkeye ihraç ettiklerini aktardı.