IMTIS Holdings, Turkcell hissesi sattı

Turkcell'in hissedarlarından Letterone'a ait IMTIS Holdings SARL, Turkcell'in sermayesinin yüzde 5'ine karşılık gelen 110 milyon lira nominal değerli hisseyi satışa çıkardı.

Hızlandırılmış talep toplama ve blok satış yöntemiyle yapılan satışa ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada IMTIS Holdings’in, hisse başına 15,25 TL fiyat ile satış anlaşmasına vardığı ve toplam işlem tutarının yaklaşık brüt 1.677,5 milyon TL olduğu belirtildi.

Satışın tamamlanması akabinde IMTIS Holdingsin Turkcell'deki doğrudan hissedarlığı yüzde 19,8 olacak.

Açıklamada ayrıca “IMTIS Holdings daha önce Turkcell'in kurumsal/hissedarlık yeniden yapılandırmasına ilişkin anlaşmaların bir parçası olarak yeniden yapılandırmanın tamamlanma tarihi olan 22 Ekim 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca Turkcell'deki yüzde 19,8'lik hissesini (bazı teamüli istisnaları içeren ilgili işlem sözleşmesi hükümlerine tabi olarak) satmamayı taahhüt etmiştir” denildi.