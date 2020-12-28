İmzalar atıldı: TOGG Gemlik Tesisi’ni Yapı Merkezi inşa edecek

TOGG Gemlik Tesisi’nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından yapılacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOGG Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan İnşaat Komitesi tarafından 16 şirket arasından belirlenen Yapı Merkezi; teknik ve teknolojik yetkinlikleri, finansal gücü ve ticari yaklaşımının yanı sıra endüstriyel yapılar alanındaki güçlü referanslarıyla TOGG Gemlik Tesisi’ni hayata geçirecek şirket olarak belirlendi. Zemin iyileştirme çalışmalarının son aşamaya geldiği TOGG Gemlik Tesisi’nde Ocak 2021’den itibaren Yapı Merkezi tarafından üst yapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Çalışanların en az yüzde 30’u kadınlardan oluşacak

Verilen bilgiye göre, Ocak 2021’de başlatılacak olan üst yapı çalışmalarının yaklaşık bir yıllık sürede tamamlanması planlanlanıyor. 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesis, tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. İşe alımların 2022 yılında başlayacağı TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi 175 bin/yıl kapasiteye ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak. TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak. Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

"Baştan sona seffaf bir süreç işletildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOGG, Türkiye’nin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere planlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Üst yapı inşaat şirketimizin belirlenmesi ile çok önemli bir aşamayı daha tamamladık. Her tedarikçiye eşit yaklaşma politikamıza uygun olarak en üst düzeyde şeffaflık sağlayarak elektronik ortamda açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz ihaleyi birbirinden kıymetli 16 firma arasından Yapı Merkezi kazandı. Yapı Merkezi’ni tebrik ediyorum ve her iki kurum için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. TOGG’un hedefleriyle uyumlu bir biçimde başarılı bir çalışmaya imza atacaklarına yürekten inanıyorum.” dedi.

Ulusal ve küresel deneyime sahip

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş da, ocak ayından itibaren başlayacak olan üst yapı inşaat çalışmaları ile ‘Yeniliğe Yolculuk’ta önemli bir aşamaya geçileceğini ifade etti. En başında planladıkları gibi, hedeflerine uygun şekilde ilerlemeye devam ettiklerini belirten Karakaş, "TOGG Gemlik Tesisi, TOGG ekosisteminin en önemli unsurlarından biri olacak. Bu nedenle inşaatı gerçekleştirecek olan firmanın seçimini de tüm tedarikçilerimizde olduğu gibi objektif başarı kriterlerine göre gerçekleştirdik. Yapı Merkezi’nin hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki referansları oldukça başarılı projeler. Birden fazla global markanın endüstriyel tesisinin inşaatlarında da imzaları bulunuyor. Seçimizde bu alandaki yetkinlikleri ve hali hazırda dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri başarılı projeleriyle, beklentilerimizi karşılayacak şirket olarak öne çıktı.” diye konuştu.

"Bizim için çok büyük bir sorumluluk bu"

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ise, "Bizim için çok büyük bir sorumluluk bu. Bir otomobilin üretim sürecinde yüzlerce adım var. Bunlardan birincisi üretim tesisinin yapılarını inşa etmek. Yapacağımız binalar otomobil yapım sürecini korumak için etrafını saracak ve üretim süreçlerinin hava şartlarından etkilenmemesini, deprem ve fırtına dahil doğa olaylarında dahi aksamadan üretimin gerçekleşmesini sağlayacak.” dedi.

Yapı Merkezi Genel Müdürü Özge Arıoğlu da iş süreçlerinin doğru ve verimli akmasının sağlanması için üretim süreçleri ve bu süreçler için gelecek makineler ile binaların ve altyapıların çok uyumlu olması gerektiğini söyledi. Arıoğlu, “İnşaatın zamanında yetişmesi için proses ve tasarım ekipleriyle çok uyumlu, esnek ama uz-görülü ve zaman hedefini gözden kaçırmayacak yoğun çalışmalar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun da “Türkiye’nin gururu olan böyle vizyoner bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin otomobiline ve bu vizyonu gerçekleştirmeye adanmış TOGG ekibine ve ülkemizin insanına yakışan bir fabrika inşa edeceğiz. Dünyanın gözünün üstünde olduğu bu projede zamana karşı yarıştığımızın bilincindeyiz. Bize olan güvene layık olacak, özverili bir ekip çalışması ile üzerimize düşen bu önemli görevi başaracağız, sözümüz var.” şeklinde konuştu.