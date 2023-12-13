İnci, 5 yılda 250 milyon dolarlık yatırım yapacak

Mehtap HALICI

Toplamda 11 şirketi, 9 fabrika ve 3 bin 200 çalışanıyla Türkiye ekonomisi için değer yaratan aile şirketlerinden İnci Holding, değişim ve gelişim felsefesini sürdürerek yeni yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.

Grubun son 5 yıllık döngüde aşağı yukarı 250 milyon dolarlık yatırım yaptığına değinen İnci Holding CEO’su Zeki Şafak Ozan, bu döngünün yarattığı değeri yatırımlara yönlendirirken ağırlıklı olarak grubun öz kaynaklarını kullandıklarını söyledi.

Önümüzdeki döneme istinaden planlarında yine bu bakış açısıyla ilerleyeceklerinin altını çizen Ozan, "5 yıllık bir planı çağın getirdiği zorunlu değişiklikler gerekçesiyle 3 yıla indirgedik. Artık o döngüye 3’er yıllık döngüler olarak bakıyoruz. Ancak benzeri bir yatırım rakamını gelecek 5 yılda da yine yapacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Şu an için en önemli yatırımın endüstriyel tarafta Maxion İnci Jant Grubu olduğunu ve bu grupta ticari araçlar için yatırımı devam eden yeni Manisa fabrikalarında alüminyum ürünler üreterek yapacaklarını ifade eden Zeki Şafak Ozan, “2025 yılının başında Manisa fabrikamızı açacağız. Burada da 3 haneli dolar cinsinden bir yatırım olarak ilerliyoruz” diye konuştu.

Üretimin yüzde 60’ını ihraç ediliyor

Üretimlerinin yüzde 60’ını 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ise “Yaptığımız yatırımlar, 35 yılda kurduğumuz güçlü global ortaklıklar, sağladığımız istihdam ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyoruz.

Jantta dünyanın bir ucundaki Brezilyalı Maxion Wheels, aküde dünyanın diğer ucundan, Japonya’dan GS Yuasa, lojistikte yine Japon Yusen Lojistik ile birlikte büyüyor ve ortaklarımızla gelişiyoruz. Maxion İnci Jant Grubu, İnci GS Yuasa ve Yusen İnci Lojistik iştiraklerimizle faaliyet gösterdiğimiz her sektörde güçlü bir oyuncu haline geldik.

Yenilikçi bakış açımızla stratejik yatırımcısı olduğumuz Vinci Girişim sermayesi şirketimiz ile 5 yıl içerisinde 9 farklı yatırıma imza attık. İstihdam, üretim ve ihracat gücümüz, inovasyon ve sosyal yatırımlarımız ile hayatın her alanına dokunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

İnci Holding yönetiminde bayrak değişimi

Ege sanayisinin duayeni merhum Cevdet İnci’nin 71 yıl önce temellerini attığı İnci Holding’te bayrak değişimi yaşanıyor. Neşe Gök, yeni yatırımlar ve fabrika açılışlarıyla başarıyla yürüttüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2024 itibariyle Cihan Elbirlik’e devredecek.

İnci Holding, devir teslim öncesinde başkanlık devrini düzenlediği bir basın toplantısıyla duyurdu. Neşe Gök, toplantıda yaptığı konuşmada, 2016 yılında Perihan İnci’den devraldığı başkanlık görevini, kesintisiz 8 yıl sürdürdüğünü belirterek, “Bu bir bayrak devridir. Bayrağı güvenle üçüncü neslin bir diğer temsilcisi Cihan Elbirlik’e devredeceğim. Global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, üç nesildir büyüyor.

Bu başarı tablosunun 8 yılını yönetmek benim için ayrı bir gurur vesilesidir” dedi. 01 Ocak 2024 itibarı ile İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlayacak Cihan Elbirlik ise 3. nesil arasındaki bayrak devrinden gurur duyduğunu ifade ederek, geleceğe yönelik teknoloji odağıyla bugünden yatırımlar yaptıklarını belirterek, malzeme ve enerji verimliliğini yansıtan ürünlere yatırımların ön plana çıktığını söyledi.