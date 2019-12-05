İnci Akü, yeni ürün ve yenilenen serilerini Mısırlı bayilere tanıttı

05 Aralık 2019

İnci Akü, yenilikçi ve teknolojik ürünlerinin yanı sıra yurt dışındaki marka bilinirliği ve yatırımlarıyla büyüyor. İnci GS Yuasa’nın geçtiğimiz nisan ayında Manisa’da açılışını yaptığı üçüncü akü fabrikası, yabancı konuklarını ağırladı. Mısır’dan gelen 30 kişilik İnci Akü perakende satış noktası temsilcileri, 26-29 Kasım tarihleri arasında Türkiye’ye yaptıkları ziyarette ilk olarak İnci GS Yuasa’nın Manisa’daki yeni fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarette, İnci Akü’nün yenilenen otomotiv akü serileri ile konvansiyonel ürün gamında yer alan yeni ürünü Maxim A Gorilla tanıtıldı. Mısırlı bayi grubu İnci Akü’nün teknoloji liderliğini, üretim uzmanlığını ve yenilikçi yaklaşımını yansıtan yeni ürünlerini yerinde inceleme fırsatı buldu

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“Maxim A Gorilla’yı yurtdışında da satışa sunuyoruz”

İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici, ziyaretle ilgili “Teknoloji ve inovasyon odaklı gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın ilk meyvesi olan İnci Akü yeni ürün serisini ve yeni ürünümüz Maxim A Gorilla’yı şimdi yurtdışında da satışa sunuyoruz. Daha güçlü performansları ve daha enerjik tasarımlarıyla yeni ürünlerimiz yurtdışı pazarlarımızda da raflarda yerini almaya başladı” dedi. Maxim A Gorilla’nın, yüksek enerji ihtiyacına sahip üst segment araçlar için tasarlandığını belirten Tellici, “Standart akülere göre iki kat daha uzun ömürlü Maxim A Gorilla, aynı zamanda yüzde 20 daha fazla marş basma gücüne sahip” dedi.