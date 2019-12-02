“İnci Deri'nin satışı için görüşmeler sürüyor”
İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş, markalarına yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kuruluşların bilgisi olduğunu fakat henüz kesinleşen bir şey olmadığını söyledi.
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