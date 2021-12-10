İnci GS Yuasa, kendi tasarımı ve üretimi makineleri devreye aldı

İnci Holding ile Japon GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS Yuasa, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektörde öncü konumunu sürdürüyor. İnci GS Yuasa bünyesindeki teknik ekip, Incineering Technologies markası altında 7 farklı üretim makinesinin tasarım ve üretim süreçlerine imza attı.

Teknik ekip tarafından tasarlanarak tüm test süreçlerinin ardından üretime başlayan makine hattının açılışı gerçekleştirildi. Makineler, yaklaşık 3,5 milyon TL’lik yatırım üretime başladı. Devam eden mühendislik çalışmalarının bir sonucu olarak hayata geçen ve makine parçalarının yüzde 75’inin yerli tedarikçilerinden sağlandığı makinelerle üretimde verimlilik artışı hedefleniyor.

Enerji tüketiminde yüzde 2’lik tasarruf sağlandı

İnci GS Yuasa, gerçekleştirdiği Incineering Technologies makinelerinin üretimiyle akü sektörüne yeni bir soluk getirirken aynı zamanda çevre dostu bir politika da benimsedi. İnci GS Yuasa’nın yeni nesil üretim makinelerinde çevresel etki de gözetilerek, yüksek enerji verimliliğine sahip motor seçimi sayesinde standart motorlara göre yüzde 2 daha az enerji tüketimi sağlandı. 1.716 ton CO2 salınımının önüne geçilmiş oldu ve bu değer yaklaşık olarak 3,5 dönüm ağacın 1 yılda tuttuğu karbona denk gelmektedir. Mevcut tasarruf planı ve bu işleyiş ile tüm makineler için yılda 3,991 Kwh daha az enerji tüketimi hedefleniyor. Önemli bir Ar-Ge yatırımı, çalışma, strateji ve zaman ile hayata geçirilen projenin ilerleyen süreçlerde çok daha büyük üretimlere imza atması bekleniyor.

“Yeni makinelerle birlikte otomasyon seviyemiz arttı”

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, sektörün teknoloji lideri olmak ve yenilikçi hizmetleri sunmak adına çalıştıklarını söyledi. Tüketiciye her araç segmentinde ileri teknolojiye sahip yenilikçi ürünler sunarken, kendi makinelerini tasarlayıp üreterek farklı bir aşamaya geçtiklerini kaydeden Elbirlik, “Yeni makinelerimizle oluşturduğumuz hattımız, üretim potansiyelimizi destekleyecek, büyümemize katkı sağlayacak ve otomasyon seviyemizi artırarak daha verimli üretim, teslim hızı ile teknik bağımsızlık gibi alanlarda faydalar sağlayacak. Yanı sıra GS Yuasa’nın farklı ülkelerdeki firmalarının ihtiyaçlarını karşılama noktasında da iş birliği potansiyeli yaratacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

5 yıllık yatırımın yüzde 60'ı teknolojiye

İnci GS Yuasa’nın Ar-Ge yatırımlarına ilişkin bilgi veren Elbirlik, “Akülerimizi en yüksek kalite standardı ile geliştirmeyi ve müşteri memnuniyetini işimizin merkezinde tutuyoruz. Bunun için Ar-Ge yatırımlarımıza çok önem veriyoruz. Beş yılda yaptığımız toplam yatırımımızın yüzde 60’ını teknoloji alanında gerçekleştirdik. Sürdürülebilir yatırımlarla teknolojimizi en yüksek seviyeye taşıyarak, süreçlerimizi iyileştirerek sektörümüzde kalitenin referans noktası olmak için çalışıyoruz.” dedi.



Incineering Technologies makinelerinin, tasarım sürecinden başlayarak üretim aşamasına kadar tüm aşamalarda birçok detayın öngörülerek çalışıldığını söyleyen Elbirlik, makine imalatındaki mekanizma, şase, pano gibi parçaların yüzde 75’inin yerli tedarikçilerden sağlandığına dikkat çekti.

