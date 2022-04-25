İnci GS Yuasa, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek

İnci Holding ile GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, faaliyet gösterdiği otomotiv ve endüstriyel alanlardaki kapsamlı yatırım ve Ar-Ge çalışmalarıyla büyümeye devam ediyor.

2021’de cirosunu yüzde 70, akü üretim adetlerini ise otomotivde yüzde 30 ve endüstriyelde yüzde 50 arttıran şirket, bu yıl içinde 13 milyon euro yatırım yaparak otomotiv ve endüstriyel akü satışında yüzde 20’ye ulaşan reel büyüme hedefliyor.

Şirket, bu yılın sonunda otomotiv akülerinde yüzde 10 ve endüstriyel akü üretiminde ise yüzde 18 artış öngörüyor.

Öte yandan gelecek 3 yılda teknoloji girişimlerine ve Ar-Ge yatırımlarına devam ederek hem üretim sahasında hem de iş yapış şeklinde dijital dönüşüme ağırlık vermeyi amaçlan İnci GS Yuasa, 3 yılda net satışlarını 3 katına çıkartmayı hedefliyor.

13 milyon euro ilave yatırım

Şirketin bu yıl sonuna dair hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, ortaklıktan bu yana son 6 yılda gerçekleştirdikleri 55 milyon euroluk yatırıma, bu sene de 13 milyon euro ilave yatırım ile devam edeceklerini bildirdi. Kritik başarı faktörünün teknoloji yatırımları ve müşteri odaklı yaklaşım olduğunu belirten Elbirlik, bu sene de bunları sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplam satış gelirinin yüzde 60’tan fazlasını 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye yaptıkları dış satışlardan elde ettiklerini açıklayan Elbirlik, “Önümüzdeki 3 yılda ihracatımızı 3 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen her üç aküden bir tanesi İnci GS Yuasa’ya ait. Son 5 yılda düzenli ve aktif ihracat yaptığımız ülke sayısı 86’ya ulaştı. Avrupa’nın yanı sıra Asya ve Kuzey Amerika kıtalarında da ihracata başladık. Sektörümüzün global bir oyuncusu olarak önümüzdeki dönemde farklı pazarlardaki istikrarlı ilerlememizi sürdürmeyi ve ihracatımızı arttırarak portföyümüze yeni ülkeler katmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.