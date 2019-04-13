İnci GS Yuasa'nın 120 milyon liralık 3. fabrikası üretimde

13 Nisan 2019

Ahmet USMAN

İZMİR - İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, yeni akü fabrikasının açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa Valisi Ahmet Deniz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki’nin de katıldığı törenle gerçekleştirdi.

Manisa OSB'de temelleri Eylül 2017’de atılan ve 18 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 98 bin metrekarelik bir alana inşa edilen fabrika, 120 milyon TL’ye maloldu. Toplam kapalı üretim alanı 47 bin metrekareye ulaşan İnci GS Yuasa, 5 milyon olan yıllık otomotiv akü üretim kapasitesini de 7 milyon adede çıkardı. 34 yılda 50 milyonuncu aküyü banttan indiren İnci GS Yuasa, Türkiye’de ürettiği akülerin yaklaşık yüzde 60’ını 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihraç ediyor. Yeni fabrikada, ileri teknoloji start/ stop araç aküleri ile otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretiliyor. İnci GS Yuasa, bu yatırımla ortaklığının ilk 5 yılı için belirlediği 250 milyon TL’lik yatırım tutarına dördüncü yılında ulaştı.

Törende İnci GS Yuasa üçüncü akü fabrikasının Türk – Japon işbirliğinin dikkat çekici örneklerinden biri olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Japonya ile dostluğumuzu üretim, yatırım ve ticaretle perçinliyoruz. Burada ileri teknoloji araç aküleri ve otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en yüksek kalitede yeni nesil aküler üretilecek. Hem üretimdeki teknoloji yoğunluğu hem de oluşturduğu dış ticaret hacmi açısından bu ve benzeri yatırımların çoğalmasını arzu ediyoruz. Bunun için de yatırımcıyı ve üreticiyi aktif şekilde desteklemeye devam ediyoruz. İnci GS Yuasa da sunulan bu imkanlardan faydalanan bir şirket. Burası akü sektörünün ilk Ar-Ge merkezine 10 yıldır ev sahipliği yapıyor. Üniversiteler ve STK’larla işbirliği içinde çalışarak yenilikçi fikirleri katma değeri yüksek, rekabetçi ürünlere dönüştürüyor. Ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı kim olursa olsun, bizim için önemlidir ve tüm imkanlardan eşit şekilde faydalanır. Çünkü Türkiye’de üretim yapan herkes bizim için yerlidir. Türkiye olarak yönümüz; katma değerli üretim ve nitelikli istihdamdır” diye konuştu.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ise, ortaklıklarının dördüncü yılı olduğunu hatırlatarak, “Kökleri tarihe, dalları geleceğe uzanan iki büyük şirketin temsilcileri olarak karşınızdayız. Bizi bugün el ele, omuz omuza karşınıza getiren en önemli şey tecrübelerimiz ve değerlerimiz. Bu fabrika iki ülke arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin kanıtı. Biz, bu topraklardan kazanıp, bu topraklara yatırım yapmayı görev edindik. Bugün Manisa’da üretilen akülerimizi, jantlarımızı dünyada 6 kıtada 100’den fazla ülkeye ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz”dedi.

GS Yuasa Başkanı Osamu Murao da Türkiye’de yepyeni bir yatırımı dünyanın hizmetine sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Açılışını yaptıkları tesisin sektörün en teknolojik fabrikası olduğunu belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ise, “Bu tesisle enerji depolama sektörünün geleceğini tayin ediyoruz. Sektörünün teknoloji lideri şirketimiz dün olduğu gibi bugün de trendleri yakından takip ederek, ülkemizi dünya liginde temsil edecek. Ürettiğimiz akülerimizin yüzde 60’ı dünyanın 80’den fazla ülkesine ihraç ediyoruz. 120 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamızla yıllık 5 milyon olan akü üretim kapasitemizi 7 milyona çıkardık. Yeni fabrikamızda ileri teknoloji start/stop araç aküleri ile otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretecek, sektörün geleceğine ışık olacağız” diye konuştu.