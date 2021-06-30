İnci GS Yuasa'ya 'Altın İhracat Ödülü’

İnci Holding ile Japon GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS Yuasa, Manisa’da bulunan 3 tesisiyle üretime devam ediyor.

Global süreçlerini ise Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temsilcilik ofisleri ve yurtdışındaki güçlü distribütör ağıyla yürüten marka, 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla sektörün önemli ihracatçıları arasında yer alıyor.

Marka, Türkiye ihracatına sunduğu katkılardan dolayı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından açıklanan İhracat Başarı Ödülleri’nde 'Altın İhracat Ödülü’nün sahibi oldu.

"İhracatımızı 3 kat daha artırmayı hedefliyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, üretim ve ihracat konusunda Ege Bölgesi'nin lokomotif şirketlerinden biri olduklarını vurguladı.

Pandemiye rağmen üretime aralıksız devam ettiklerini söyleyen Elbirlik, "Köklü bilgi birikimimize, global ortağımızla desteklediğimiz teknoloji gücümüze çok güveniyoruz. Ürettiğimiz aküler 6 kıtada 80’in üzerinde ülkedeki milyonlarca aracın kalbinde yer alıyor. Bugün Türkiye’den ihraç edilen her dört aküden biri İnci GS Yuasa’ya ait. 2015 yılından bu yana ihracatımızı 2,5 katına, toplam net satış gelirlerimizi ise 3 katına çıkarttık. Gelecek yıllarda da global pazarlardaki istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi ve 2024 yılına kadar ihracatımızı 3 kat daha artırmayı hedefliyoruz.” dedi.