İnci Holding sürdürülebilirlikte ivme yükseltti: Karbon emisyonu yüzde 20 azaldı

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından İnci Holding, dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Küresel ekonomik dalgalanmalar, iklim krizi ve tedarik zincirindeki kırılganlıkların iş dünyasını dönüştürdüğüne dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, sürdürülebilirliğin grubun dayanıklılığını artıran temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Elbirlik, raporun riskleri, fırsatları ve gelecek sorumluluklarını görünür kılan stratejik bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

(Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik)

Çevresel göstergelerde güçlü iyileşme

İnci Holding CEO’su Zeki Şafak Ozan, 2024’te çevresel performansta somut ilerlemeler sağlandığını belirtti. Buna göre grup genelinde karbon emisyonları yüzde 20 azalarak 80.847 tCO₂e seviyesine indi.

Atıkların yüzde 94’ü geri dönüştürüldü, su geri kazanım oranı yüzde 24 oldu. Geri dönüştürülmüş hammadde kullanım oranı yüzde 30’a ulaşırken, yenilenebilir enerji yatırımları ve I-REC sertifikalı uygulamalar toplam karbon azaltımının yüzde 45’ini sağladı.

(CEO Zeki Şafak Ozan)

İnovasyon, sosyal etki ve yeni yatırımlar

Açık inovasyon platformu İnci Radar kapsamında 78 girişim incelendi, 22 PoC çalışması yapıldı ve 7 girişimle tedarikçi anlaşması imzalandı. Sosyal alanda ise çalışanlara toplam 104.983 saat eğitim verildi; kadınların yönetimdeki temsili artırıldı. Genç kadınlara yönelik mesleki eğitim ve burs programları sürdürüldü.

Ozan, grubun geleceğin iş alanlarına yatırım yaptığını belirterek, ticari soğutma ve otomotiv mutfak üretimi alanında faaliyet gösteren Starcool markasının satın alınmasının, İnci Holding’in küresel rekabet gücünü güçlendiren stratejik bir adım olduğunu söyledi.