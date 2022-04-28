İnci Holding ve GS Yuasa, ortaklıklarını güçlendiriyor

İnci Holding ve GS Yuasa, ilk adımını 2015’te attıkları ve İnci GS Yuasa altında sürdürdükleri işbirliğini Nisan 2022 yılı itibarıyla yeni bir teknoloji atılımı için bir adım ileriye taşıyor. Bu kapsamda ortaklığa elektrikli araçların gelişiminde oldukça kritik yer tutan ve İnci GS Yuasa’nın odaklandığı tranksiyoner uygulamalarda da hızla gelişen bir trend olan lityum ion bataryalara yönelik kullanım haklarından yararlandıracak hisse devrine yönelik anlaşma 28 Nisan’da imzalandı.

GS Yuasa’nın ortaklık içindeki hisse oranı artıyor

Konuya ilişkin bilgi veren İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, GS Yuasa ile ortaklıklarının yedinci yılında işbirliğini bir adım ileri taşıdıklarını söyledi.

İlk etapta traksiyoner uygulamalara yönelik lityum ion teknolojisinin ortaklığa entegrasyonunu sağlayarak Türkiye ve ortaklığa daha fazla değer katmaya hazırlandıklarını belirten Elbirlik, şunları kaydetti: “Bu bağlamda ortaklığımızın iş sonuçlarını GS Yuasa’nın grup seviyesinde konsolide edebilmesini sağlamak üzere, GS Yuasa’nın ortaklık içindeki hisse oranı 50’den 60’a çıkıyor. Gelecek dönemlerde de üretim kapasitemizi artırırken, teknolojik hamlelerimizle sektördeki öncü pozisyonumuzu güçlendirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sürekli gelişen ve dönüşen bir dünyanın içerisinde olduğumuzu unutmadan, bu alandaki yeniliklerin öncülüğünü yapan kurumlardan biri olarak maksimum performansa ve verimliliğe ulaşabiliriz. Akıllı yatırımlarla ve gerçekçi hedeflerle bu yolda elde edeceğimiz nice başarılar olduğuna inanıyor ve kendimizden emin bir şekilde, bitmeyen enerjimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”