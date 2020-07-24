İnci Holding, yurtdışında yatırım arayışına girdi

24 Temmuz 2020

AHMET USMAN - İZMİR

Otomotiv tedarik sanayi, lojistik, otel ekipmanları ve girişim sermayesi sektörlerinde faaliyet gösteren İnci Holding, ilk yarısı pandemi etkisinde geçen 2020’nin ikinci yarısına temkinli bir iyimserlikle bakıyor. Bu yılın ilk çeyreğindeki pozitif finansal sonuçları sayesinde pandemi dönemine güçlü girdiklerini anlatan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “Otomotiv ana sanayiinin aldığı duruş kararları, bizim de süreci yönetmemizde belirleyici oldu. Ana pazarlarımız olan Türkiye ve Avrupa’daki talebin nisanda dibi göreceğini, mayıs ve haziranda iyileşme sürecine girileceğini öngörmüştük. Hazirandaki iyileşmenin beklentimizden biraz daha yüksek olması, yılın ikinci yarısına temkinli bir iyimserlik ile bakmamızı sağlıyor” diye konuştu.

"Süreci uyum sağlayarak yönetiyoruz”

Holding olarak pandemi sürecinde çalışanlarına yönelik her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Gök, “Her kriz döneminde olduğu gibi finansal öncelikler açısından nakit yönetimini ön planda tutan bir strateji izliyoruz. Otomotiv ve lojistik alanlarında iyileşme sürecinin önümüzdeki aylarda hızlanacağını tahmin ediyoruz. Tedarik zincirinin bir parçasıyız, dolayısıyla ana sanayiye yönelik kararlara istinaden planlamalarımızı revize ediyoruz ve süreci toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirerek, uyum sağlayarak yönetiyoruz” diye konuştu.

Sürecin yaratabileceği fırsatlara odaklanarak ilerlediklerini ifade eden Gök, “6 kıtada 100’ü aşkın ülkeye jant, akü ve minibar ihraç ediyoruz. İngiltere, Almanya başta olmak üzere Batı ve Kuzey Avrupa’da güçlüyüz. Mevcut faaliyet alanlarımıza da katma değer sağlayacak yeni yurtdışı yatırımları için radarımız açık, farklı başlıklardaki projeleri değerlendiriyoruz” dedi. Akü ve jantta hem üretimde hem de yeni ürün geliştirmede enerji ve çevre odaklı teknoloji trendlerine uygun ilerlediklerini söyleyen Gök, özgün teknoloji ve tasarımı göz önünde bulundurduklarını anlattı. Elektrikli araçlarda kullanılan batarya teknolojileri ve bu araçlarda kullanılan parçaların üretimi konusunda Ar-Ge ve Ür- Ge çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Gök, “İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi, enerji depolama sistemlerine, otomotiv sektörünün ve müşterilerinin beklentilerine ve ayrıca güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar yürütüyor” açıklamasını yaptı.

Bu yıl otomotiv satış adetlerinde Türkiye’de yüzde 6-20 arasında büyüme, Avrupa’da ise yüzde 15-25 arasında daralma beklendiğini vurgulayan Gök, “Biz kapasite planlamalarımızda hedef pazarlarımızdaki talebin üçüncü çeyrekte artış eğilimine gireceğini ve yılın son çeyreğinde 2020 yılı bütçelerimizle uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz. Bu sürecin güçlü finansal yapımız ve global iş birliklerindeki 35 yıllık tecrübemiz ile grup portföyünü farklı stratejik işbirlikleri ile büyütmek için ciddi fırsatlar getirebileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

3D yazıcı ile sağlık çalışanları için 22 bin siperlik üretti

Otel ekipmanları üretimi yaptıkları ISM Minibar firmasının bünyesindeki ISMART Tasarım Merkezi’nde bulunan 3D yazıcıları ile pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yüz siperliği ürettiklerini belirten Neşe Gök, “Toyoink, Konveyör, Luna Akıllı Sayaçlar ve Ecoplast firmalarının sağladığı hammadde ve ara maddelerle ürettiğimiz 22 bin yüz siperliğini başta İzmir ve Manisa bölgeleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdık” açıklamalarını yaptı.