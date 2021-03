İndeks Bilgisayar, 2020'de kârını yüzde 55 artırdı

Takip Et

Türk bilişim sektöründe 200'den fazla küresel teknoloji şirketinin distribütörlüğünü yürüten İndesk yapan Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2020 mali sonuçlarını ve 2021 yılı hedeflerini açıkladı.

Haziran 2004'te halka arzı gerçekleşen İndeks Bilgisayar, geçen yıl satışlarını 2019'a göre yüzde 93, net kârını ise yüzde 55 oranında artırdı. 10,3 milyar TL satış, 143 milyon TL net kâr elde eden şirket, bu yıl yüzde 17 büyüme ile 12 milyar liralık satış hedefliyor.

2006 yılının şubat ayında halka arzı gerçekleşen ve İndeks Bilgisayar'ın bağlı ortağı olan şirketi Datagate'in ise konsolide net satışı 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide brüt kârı 77 milyon TL olan Datagate, 2020'de 25,1 milyon TL konsolide net kâr elde etti.

2010 yılının kasım ayında halka arzı gerçekleşen ve Datagate Bilgisayar'ın iştiraki olan Despec'in de 2020'de 658,6 milyon TL net satış yaptı. Brüt kârı 36,6 milyon TL olan Despec'in net kârı ise 20,3 milyon TL oldu.

"Sektörün üzerinde büyüme sağladık"

2020 yılı finansal sonuçları değerlendiren Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 2020'de pandemi nedeniyle iş, eğitim ve sosyal yaşamın evlere taşındığını söyledi. Bu durumun hayatın sürekliliğini sağlamak için teknoloji sektörünün kritik önemini ortaya çıkardığını belirten Bilecik, "Gerek kişisel gerek kurumsal boyutta hemen herkes dijital dönüşümün önemini kavrayarak, bu değişimin bir parçası oldu. Bu açıdan bakıldığında, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlar gibi bizim de ticari olarak oldukça verimli bir süreç yakaladığımızı söyleyebiliriz. Index Grup olarak distribütörlüğünü yaptığımız mevcut markalarımızda artan pazar paylarımız ve yeni markalarımızın ciro gelişimine katkısıyla sektör büyümesinin üzerinde çok ciddi bir büyüme sağladık." diye konuştu.

Uzaktan erişimin uzun bir süre hayatın önemli bir parçası olarak kalacağına dikkat çeken Bilecik, bu nedenle 2021 ve sonrasında kişisel bilgisayarlar başta olmak üzere birçok teknoloji ürününün ticaretinde büyümenin süreceğini kaydetti.

Index Grup olarak dağıtımını yaptıkları marka sayısını ve ürün çeşitliliğini arttırmaya bu yıl da devam edeceklerini vurgulayan Erol Bilecik, mevcut kontrat sayılarını ve pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini aktardı. Aynı zamanda, kanal ekosistemlerini Türkiye'nin dijital dönüşümünde daha etkin kullanabilecekleri bir yıl hedeflediklerini söyleyen Bilecik, bu yıl yatırım yapacakları alanları IT dağıtım ürünleri, akıllı cep telefonları, networking ürünleri, 3S şeklinde adlandırılan Software, Storage ve Server ürünleri, aksesuarlar, akıllı ev teknolojileri, 3D printing, robot teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, IOT ürünleri ve bulut teknolojileri olarak sıraladı.

"Kripto para ile de ilgileniyoruz"

Yanı sıra kanalırıyla birlikte yeni bir iş modeli geliştirme amacıyla kripto para ile de ilgilendiklerini anlatan Bilecik, bu yıl içinde odaklanacakları diğer iş alanlarını şöyle sıraladı: "İş ortaklarımızın değişen lojistik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunma önceliğimiz her zaman var. Halihazırda hem geleneksel satış kanallarımızdaki iş ortaklarımızın hem de pandemiyle birlikte hızlanan online ticarete yönelik olarak elektronik satış platformları üzerinden ticaret yapan iş ortaklarımızın lojistik ihtiyaçlarıyla ilgili verdiğimiz hizmetleri geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bu sene, kurumsal teknoloji projelerinin finansmanında yeni bir yapılanma yatırımı yapacağız. Ayrıca, 2021 yılı içinde hedef ve amaçlarımıza uygun olacak StartUP firmalarını desteklemek için bir şirket yatırımı yapacağız. Bütün bu yatırımlarımızla her yıl olduğu gibi güçlü, karlı ve verimli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Çünkü şunu biliyoruz ki hayatın her alanının hızla dijitalleştiği yeni dünyada, gerek kurumlar gerek ülkeler için rekabetin kozu artık teknolojidir.”