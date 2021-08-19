İndeks Bilgisayar, net kârını yüzde 58 artırdı

Bilişim teknolojileri dağıtım şirketi İndeks Bilgisayar, 2021 yılının ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 200'den fazla global teknoloji şirketlerinin distribütörlüğünü yürüten Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, ilk yarıda net kârını yüzde 58 artışla 55,3 milyon TL'den 87,1 milyon TL'ye çıkardı.

Haziran 2004'te halka arzı gerçekleşen İndeks Bilgisayar'ın bu dönemde konsolide net satışları yüzde 43 artışla 5 milyar 766 milyon 839 bin 763 TL, konsolide brüt kârı ise 232 milyon 702 bin 380 TL oldu.

“Yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ivme kazanan dijitalleşmenin etkisiyle bu yılın ikinci yarısında ve sonrasında da kişisel bilgisayarlar başta olmak üzere birçok teknoloji ürününün ticaretinde büyümenin süreceğini söyledi.

Bireysel tüketimin yanında altyapı ve ağ ürünlerine de talebin yüksek olacağını, bunun da şirketlerinin kârlılığını olumlu etkileyeceğini belirten Bilecik, şöyle konuştu: "Index Grup olarak ülkemizdeki teknoloji yatırımlarının nabzını tutar durumdayız. Bu kapsamda bulut teknolojileri, akıllı ev, akıllı şehir kavramları, robot teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, IOT ve ileri analitik teknolojiler ana radarımızda yer alıyor. Bunun yanı sıra iş ortaklarımızın değişen lojistik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunma önceliğimiz var. Halihazırda hem geleneksel satış kanallarımızdaki iş ortaklarımızın hem de pandemiyle birlikte hızlanan online ticarete yönelik olarak, elektronik satış platformları üzerinden ticaret yapan iş ortaklarımızın lojistik ihtiyaçlarıyla ilgili verdiğimiz hizmetleri geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceğiz. 2021'de önceliklerimizin başında satış, kârlılık, nakit akışı ve alacak riski yönetimi yer alıyor. Hedeflerimize ulaşmak için geleceğin teknoloji dağıtım grubu vizyonumuzu koruyarak yatırımlarımıza devam edeceğiz."