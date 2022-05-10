İndeks Bilgisayar’dan 103.3 milyon TL net kar

İndeks Bilgisayar, 2022 yılının birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. 200'den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2022'nin ilk çeyreğindeki konsolide mali sonuçlarına göre net kârını yüzde 89 artırarak 54,6 milyon TL'den 103,3 milyon TL'ye, yüzde 80 artan net satışlarını da 2 milyar 871 milyon TL'den 5 milyar 168 milyon TL'ye çıkardı. Geçen yıl yüzde 3,96 olan brüt kâr marjı bu dönem yüzde 4,26 olarak, net kâr marjı ise geçen yıl yüzde 1,90 iken bu dönem yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, pandemiyle birlikte ivme kazanan dijitalleşmenin etkisiyle teknoloji ürünlerinde talebin artmaya devam edeceğini belirtti. Bilecik sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin bilişim teknolojileri alanındaki 22 yıllık liderliğimizi bu yıl da sürdürme hedefiyle attığımız adımların sonucunda, birinci çeyreği net satışlarımızda ve net kârımızda önemli artışlarla kapattık. Bu artışta bireysel tüketimle birlikte altyapı ve ağ ürünlerine yönelik talebin yüksek olmasının da önemli etkisi var. Her yıl olduğu gibi 2022'de de temettü dağıtan bir şirket olma özelliğimizi devam ettireceğiz. Yönetim Kurulu olarak Genel Kurul'a net dağıtılabilir kârın yüzde 31'i kadar kâr dağıtımı önerisinde bulunduk. Yılın kalanında da hedeflerimizi gerçekleştirmek için yatırımlarımızı geleceğin teknoloji dağıtım grubu vizyonumuz çerçevesinde sürdüreceğiz. Ayrıca kurulduğumuz günden bu yana daimî yatırımımız olan dağıtımını yaptığımız marka sayısını ve ürün çeşitliliğini artırarak kârlı, verimli ve sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz ve sektörümüzdeki liderliğimizi koruyacağız."