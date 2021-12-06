İndirim günleri harcamaları kasım ayında iki katına çıkardı

Yerli ödeme kuruluşu PayTR, 2021 yılı Kasım ayı verilerini paylaştı. Verilere göre, bu yıl 1-26 Kasım tarihleri arasındaki harcamalar 2020 yılına oranla yaklaşık yüzde 102, işlem adedi yüzde 97 oranında artarken, ortalama sepet tutarı ise 225 TL olarak gerçekleşti.



Black Friday olarak geçen 26 Kasım'da yapılan harcamalar 2020 yılına oranla TL bazında yaklaşık yüzde 102 artarken, işlem adedinde yüzde 66 artış görüldü. Ortalama sepet tutarı ise 290 TL olarak gerçekleşti. 11.11 indirimlerindeki harcamalar geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 73, işlem adedi yüzde 58 artarak ortalama sepet tutarı 257 TL olarak verilere yansıdı.



Cyber Monday yani 29 Kasım'da ise 2020 yılının Cyber Monday gününe oranla harcamalarda yüzde 240, işlem adedinde yüzde 106 olmak üzere ciddi artış oranları gözlemlendi. Ortalama sepet tutarı 276 TL olarak gerçekleşti.



2021 yılının Kasım ayında en çok alışveriş yapılan gün 26 Kasım olurken, en çok harcama yapılan zaman dilimleri ise 9:00-11:00, 17:00-19:00 ve 22:00-23.00 oldu.



Elektronik yerini Giyim ve Aksesuar kategorisine bıraktı



Bu yılın en çok ilgi gören kategorileri ise sırasıyla Ev eşyaları, Kozmetik, Giyim ve Aksesuar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl bu sıralama Ev eşyaları, Giyim ve Aksesuar, Elektronik idi. Bu yıl ilk sıra değişmezken, Kozmetik kategorisi Giyim ve Aksesuar'ı geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın Elektronik kategorisi ise yerini Giyim ve Aksesuara bıraktı.



En çok alışveriş yapılan şehirler ise 2020 yılında Antalya, Gaziantep, Samsun, Bursa ve Aydın olurken, bu yıl sıralama Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Samsun ve Sakarya olarak gerçekleşti.



Konuyla ilgili değerlendirme yapan PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Bu yıl indirim günlerinin olduğu Kasım ayında geçtiğimiz yıla kıyasla yine önemli artışlar yaşadık. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle internetten alışverişe yönelen tüketicilerin özellikle ev eşyalarını tercih ettiğini gözlemlemiştik. 2021 yılında da bu trendin devam ettiğini görüyoruz” dedi.