Inditex'in yıllık karı salgın nedeniyle 1.1 milyar euroya düştü

Inditex'in, insanların genellikle evde giydiği gündelik giyimden ziyade modaya odaklanması ve pandemiden önce satışlarının sadece yüzde 14'ünün online olması nedeniyle krizi ağır yaşadığı belirtildi.

Dördüncü çeyrekte satışlar, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 25 düşüşle piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Beklenti yüzde 21 düşüş ve bu dönem için net gelirin yarıdan fazla olması yönündeydi.

Zara ve Massimo Dutti gibi markalarla tanınan şirket yaptığı açıklamada, satışların geçen yıl yüzde 28 düşüşle 2020'de 20,4 milyar euroya gerilediğini belirtti.

Kaynak: Matriks