inDrive, “inDrive Couriers” (inDrive Kuryeleri) adıyla başlatılan hizmet, taksi yolculuğunda olduğu gibi çalışacak. Müşteri, gönderi adresini belirttikten sonra teslimat için fiyat teklifini yayınlayacak, kayıtlı kuryeler ise teklifi kabul veya reddederek ya da fiyatlarını pazarlık ederek belirleyebilecek. inDrive kuryeleri, motosiklet, bisiklet ve yaya kuryelerin yanı sıra kayıtlı sürücüler (inDrive'ın araç çağırma hizmetini kullanan resmi taksi sürücüleri dahil) olabilecek.

inDrive İstanbul’da kurye işine girdi Araç çağırma ve tüketici hizmetlerine yönelik IT platformu inDriver, İstanbul'da şehir içi teslimat hizmeti (inDrive Couriers) başlatıyor. Herhangi bir sürücü (inDrive’ı kullanan taksi şoförleri dahil) kurye olabileceği gibi, motosikletli kuryeler de hizmet verebilecek. inDrive, “inDrive Couriers” (inDrive Kuryeleri) adıyla başlatılan hizmet, taksi yolculuğunda olduğu gibi çalışacak.

Müşteri, gönderi adresini belirttikten sonra teslimat için fiyat teklifini yayınlayacak, kayıtlı kuryeler ise teklifi kabul veya reddederek ya da fiyatlarını pazarlık ederek belirleyebilecek. inDrive kuryeleri, motosiklet, bisiklet ve yaya kuryelerin yanı sıra kayıtlı sürücüler (inDrive'ın araç çağırma hizmetini kullanan resmi taksi sürücüleri dahil) olabilecek.