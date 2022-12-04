inDrive'dan UKOME kararına destek

inDrive temsilcisi Maxim Osipov, memnuniyetlerini şu sözlerle aktardı: "inDrive olarak UKOME'nin aldığı yeni kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Yakın zamanda İstanbul'da hem taksi hizmetini hem de şehir sakinlerinin ve misafirlerinin işlemlerini kolaylaştırmak için RH uygulamamızı hayata geçirdik. Nüfus artışı ve turist sebebiyle taksilere olan talebin arttığını görüyoruz. Yolcular şehirde yeterince taksi olmadığından şikayet ediyor. Taksiciler de yolculara yetişmek için çok zaman harcıyorlar. Taksi ruhsatlarının sayısının artırılması, şehrin ulaşım altyapısının daha erişilebilir ve kolay olmasına yardımcı olacaktır."