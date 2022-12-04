inDrive'dan UKOME kararına destek
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısında alınan kararla İstanbul'a 2 bin 625 yeni taksinin kazandırılması, İstanbul'da geçtiğimiz ay hizmete giren, dünyanın en büyük araç çağırma uygulamalarından biri olan inDrive tarafından memnuniyetle karşılandı.
inDrive temsilcisi Maxim Osipov, memnuniyetlerini şu sözlerle aktardı: "inDrive olarak UKOME'nin aldığı yeni kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Yakın zamanda İstanbul'da hem taksi hizmetini hem de şehir sakinlerinin ve misafirlerinin işlemlerini kolaylaştırmak için RH uygulamamızı hayata geçirdik. Nüfus artışı ve turist sebebiyle taksilere olan talebin arttığını görüyoruz. Yolcular şehirde yeterince taksi olmadığından şikayet ediyor. Taksiciler de yolculara yetişmek için çok zaman harcıyorlar. Taksi ruhsatlarının sayısının artırılması, şehrin ulaşım altyapısının daha erişilebilir ve kolay olmasına yardımcı olacaktır."