Infineon çip yatırımını öne çekti

Alman çip üreticisi Infineon, yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından çip yatırımına hız verdi.

Infineon’un faaliyet alanı sonuçları, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 29 artışla 489 milyon euroya yükseldi ve şirket tarafından düzenlenen anketteki 414 milyon euro olan beklentiyi aştı.

Gelir açıklamalarının ardından Infineon, COVID-19 sebebiyle kapasite sıkıntıları yaşayan sektöre destek olarak Avusturya’daki yeni yarı iletken fabrikasının açılış tarihini yaz sonuna çekti.

CEO Reinhard Ploss, “Yarı iletkenlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç var” dedi.