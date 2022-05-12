ING Belçika'yı Türk kadın bankacı yönetecek

Hilal SARI

2020’den bu yana bankanın başında bulunan ve yaş haddinden emekli olan Diego du Monceau’nun yerine gelecek Abay, daha önce ING Bank Türkiye’nin CEO koltuğunda oturmuştu. Abay 2020’den bu yana Hollanda merkezli bankanın Belçika, Hollanda ve Lüksemburg (Ben elüks) bölgesindeki faaliyetlerini yönetiyordu. Abay aynı zamanda ING Belçika’nın 150 yıllık tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak.

Abay yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada “Çok farklı geçmişlere sahip üyelerden oluşan ING Belçika’nın yönetim kurulu başkanı olmaktan kurur duyuyorum” dedi.

Ayrıca yönetim kuruluna Hilde Laga’nın da gelmesiyle bankanın yönetim kurulundaki kadın yönetici oranı yüzde 50’yi aşmış oldu. ING Belçika’nın yönetim kurulunda 9 kadın ve 8 erkek bulunuyor.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan ve yüksek lisansını Harvard Üniversitesi’nde tamamlayan Abay, kariyerine danışmanlık sektöründe başlamış, McKinsey & Company’nin İstanbul, San Francisco ve New York ofislerinde çalışmıştı. 2011 yılında ING Bank Türkiye yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlüğünü üstlenen Abay, 2016 yılında da ING Belçika yönetim kuruluna atanmıştı.