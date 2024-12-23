ING Türkiye'de üst düzey atama

ING Türkiye, üst düzey bir atama gerçekleştirerek Hüsniye Ulu’yu Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atadı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ulu, ING Leasing Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde önemli başarılar elde etti ve ING Türkiye'nin operasyonel bankacılık süreçlerine liderlik edecek.

Hüsniye Ulu kimdir?

Bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Hüsniye Ulu, 2002 yılında ING Türkiye’ye katıldı. Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi, Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Tüzel Bankacılık İş Kolu Direktörü gibi pozisyonlarda görev aldı. 2022’den itibaren ING Leasing Genel Müdürü olarak ING Leasing’in dönüşüm sürecine öncülük etti.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dijitalleşme ve müşteri deneyimi odaklı stratejilerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz doğrultusunda operasyon önemli bir rol oynuyor. Hüsniye Ulu’nun deneyimi ve liderliğiyle büyüme hedeflerimize değerli katkılar sunacağına inanıyoruz.”

Hüsniye Ulu, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Özyeğin Üniversitesi İşletme ve Sabancı Üniversitesi Finans bölümlerinde yüksek lisans eğitimini tamamladı.