ING Türkiye'den 150 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı

ING Türkiye'den uluslararası piyasalarda 150 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı yapıldı. İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği ihracın kupon ve getiri oranı yüzde 8,50 olarak belirlendi.

EBRD'den 25 milyon dolar tutarında katılım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ihraca 25 milyon dolar tutarında katılım gösterdi. ING Türkiye'nin sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına yönelik finansman desteğinin artırılmasını hedefliyor.

EBRD ile işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz

Banka'nın Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, söz konusu kaynağın ING Türkiye'nin büyüme planlarını destekleyecek şekilde sermaye yeterlilik rasyosuna önemli bir katkı sağlayacağını belirtti ve ekledi:

"Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gelen 6,6 kat talep, ülkemize ve ING Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesidir. Bununla birlikte, sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyor, sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlığımızı, deneyimimizi ülkemize aktararak ve güçlü global ağımızdan faydalanarak Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. EBRD'nin işlemimize gösterdiği ilgiyi kıymetli buluyor, EBRD ile işbirliğimizi bu başarılı işlemle güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.