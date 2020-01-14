ING Türkiye'den çalışanlarına asgari ücretle üç ay ekstra izin

14 Ocak 2020

ING Türkiye, yeni insan kaynakları uygulamasına imza atarak çalışanlarına 6 aya kadar izin kullanabilme olanağı getirdi. Turuncu Mola olarak isimlendirilen izin hakkı sayesinde banka çalışanları, istediği herhangi bir konuda; örneğin eğitim, sosyal sorumluluk ya da seyahat hayallerini gerçekleştirebilmek için 3 ay ücretli izin kullanabilecek, bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleri ile 6 aya kadar uzatabilecek.



İzin süresince asgari ücret

Bu sırada maaşlarını alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecekler. 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlar Turuncu Mola süresince asgari ücret; 15 yıl ve üzeri kıdemde olan güncel maaşları ödenecek.



ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, şöyle konuştu:



“Dünyada benzer “sabbatical leave” uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda kurum bu molayı kullanan çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyor. ING Türkiye ise Turuncu Mola kullandıkları sürede 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlarına asgari ücret; 15 yıl ve üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel maaşlarını ödeyecek. Fark yaratan uygulamalarımıza Turuncu Mola ile bir yenisini eklediğimiz için memnuniyet duyuyoruz ve inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edeceğiz.”