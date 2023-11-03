ING Türkiye'den dokuz ayda 1,6 milyar TL net kâr

ING Türkiye, yılın üçüncü çeyreğine yönelik konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-eylül döneminde konsolide aktif toplamı 156 milyar TL olan ING Türkiye’nin sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,9 seviyesinde gerçekleşirken, net karı 1,6 milyar TL oldu.

Toplam öz kaynakları 14,6 milyar TL olan ve toplam mevduatları 104,3 milyar TL’ye ulaşan ING Türkiye’nin ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 81,8 milyar TL’si nakdi olmak üzere, toplam 96,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

'Reel sektöre öncelik'

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Cumhuriyet'in 100. yılında ülke ekonomisine ve reel sektöre katkıda bulunmayı önceliklendirerek ülkeyle birlikte büyümeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bu çeyrekte finansal tablolarında sağlam bir performans sergileyerek, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 56, aktif büyüklüklerinde ise yüzde 45 artış kaydettiklerini aktaran Gökgöz, "Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 20 artırdık. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında ülkemizin ve sektörümüzün birçok başarı hikayesine imza atacağına inanıyoruz. ING olarak biz de bugüne kadar olduğu gibi, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da ülkemizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümüne katkıda bulunmaya, ülke ekonomisini desteklemeye devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.