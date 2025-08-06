ING Türkiye'nin aktif büyüklüğü 231,9 milyar TL’ye ulaştı

ING Türkiye, 2025 yılının ilk yarısına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye’nin 2025 yılı ilk yarı konsolide aktif büyüklüğü 231,9 milyar TL, net kârı ise 1,3 milyar TL oldu. Toplam özkaynak tutarı 21,9 milyar TL olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisine 133,2 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 160,1 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye’nin mevduat büyüklüğü ise 148,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Bu dönemde Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimizde ilerlemeye, müşterilerimizi desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. 2025 yılının ilk yarısında ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 28 oranında artırdık. Ayrıca bankamızın beşinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini, kreditörlerden gelen güçlü talep neticesinde tutarı artırarak ve kısmen vade uzatarak başarıyla yeniledik” dedi.

Gökgöz: Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz

Gökgöz, şunları söyledi: “Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimizde kararlılıkla ilerlemeyi, müşterilerimizi desteklemeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu yılın ilk yarısında finansal tablolarımızda sağlam bir performans sergileyerek, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 14, aktif büyüklüğümüzde ise yüzde 17 oranında artış kaydettik, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 28 oranında artırdık.”

Turuncu Hesap ile müşterilerimizin paralarının günlük faizle değerlenmesini sağlıyoruz

Dijital ve yenilikçi hizmetlerle bankacılığı zahmetsiz hale getirdiklerini aktaran Gökgöz, “Müşterilerimize kazandıran dijital çözümlerimizle onların hayatlarındaki en büyük destekçilerinden biri olmayı hedefliyor, bu yaklaşımımızı yeni duyurduğumuz ‘Aslan gibi banka arkanda’ marka söylemimizle güçlendiriyoruz.

Kazandıran dijital banka konumlamamızı destekleyen Turuncu Hesap ürünümüzle müşterilerimizin paralarının günlük faizle değerlenmesini sağlıyoruz. 2,1 milyonu aşkın müşteriye ulaşan Turuncu Hesap’ta sunduğumuz Bitmeyen Hoş Geldin Faizi yapısı ile müşterilerimizin farklı bankacılık ürünlerine olan ilgisi de artıyor. Bugün, Turuncu Hesap müşterilerimizin yarısından fazlası farklı bir ürünümüzü daha kullanıyor” dedi. Aynı zamanda yatırım fonu dünyalarını zenginleştirdiklerini aktaran Gökgöz, "Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece Z kuşağına özel GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu'nu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yenilikçi fon ile genç yatırımcılara hem finansal bilinç kazandırmayı hem de dengeli bir portföy yapısıyla dalgalı piyasalarda güvenli bir yol sunmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Gökgöz, “Grubumuzun global deneyim ve uzmanlığını ülkemize aktarıyoruz. ING Grubu olarak sürdürülebilir finansman işlemlerinde, Türkiye’de kurumsal bankacılık alanındaki aksiyon liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, bankamızın beşinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisinin başarıyla yenilenmesinden mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye aktardı.