ING Türkiye'nin vergi öncesi karı 748 milyon TL oldu

ING Türkiye, 2022 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide aktif toplamı 90,8 milyar TL olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,06 seviyesinde gerçekleşti ve vergi öncesi karı 748 milyon TL oldu. 31 Mart 2022 itibarıyla toplam öz kaynakları 11,3 milyar TL olan ve toplam mevduatları 56,6 milyar TL'ye ulaşan ING Türkiye'nin ekonomiye sağladığı kredi desteği 61,8 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 73,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, pandeminin hafiflediği ve dünyanın normalleşmeye daha fazla ağırlık verdiği 2022 yılının ilk çeyreğinin bölgede yaşanan karışıklıkların küresel olarak ekonomik anlamda zorlayıcı etkilerine sahne olduğunu belirtti.

Gökgöz, "ING olarak kolay, akıllı ve kişisel bir müşteri deneyimi yaratan zahmetsiz bir bankacılık anlayışı ile faaliyetlerimize devam ediyor ve finansal tablolarımızla da sağlam bir performans sergiliyoruz. Bu kapsamda, bir önceki yılın aynı dönemine göre vergi öncesi karımızda yüzde 147 oranında büyüme gösterdik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 16 oranında artırmaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

ING, kadın girişimcilerin ve işletmelerin ticarette güçlenmesi amacıyla iş ortaklıkları gerçekleştirdi

Verilen bilgiye göre, toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan ING Türkiye, kadın girişimcilerin e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği doğrultusunda ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor.

Hepsiburada ile kadın girişimcilere verdiği desteğin yanı sıra Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından ÇiçekSepeti ile iş birliği gerçekleştiren ING, bu doğrultuda ÇiçekSepeti Avantaj platformu üzerinden ÇiçekSepeti'nde mağazası bulunan işletmelere özel avantajlar sunmaya başladı.