ING Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 2.2 milyar lira oldu

Bankanın toplam öz kaynakları 19,1 milyar lira olurken, mevduat büyüklüğü 124,3 milyar lira olarak gerçekleşti. ING Türkiye, 94,7 milyar lirası nakdi kredi olmak üzere Türkiye ekonomisine toplam 115 milyar lira tutarında kaynak sağladı.

Müşterileri için dijital bankacılık hizmetlerinde yenilikler sunmaya devam eden ING Türkiye, 2 milyondan fazla müşteri tarafından tercih edilen Turuncu Hesap'a yüksek faiz avantajları sundu.

Ayrıca, Turuncu Ekstra programı ile nakit promosyon imkanları sağlandı.

Bireysel hizmetlerin yanı sıra tüzel müşterilere de yeni çözümler sunan ING Türkiye, limited şirketlere ING Mobil üzerinden müşterileri olabilme fırsatı tanıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Jeopolitik risklerin küresel ekonomiyi zorladığı ve enflasyonla mücadelenin öncelik olduğu bu dönemde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı stratejimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdük. Bu kapsamda, bu çeyrekte finansal tablolarımızda sağlam bir performans sergileyerek, sektör ortalamasının üzerinde büyüme rakamlarına ulaştık. Bir önceki çeyreğe göre mevduatta ve aktif büyüklüğümüzde yüzde 17 oranında artış kaydettik, ayrıca ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini bu üç aylık sürede yüzde 13 oranında artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

ING Türkiye'nin bu çeyrekte 150 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamlayarak sermaye yapısını güçlendirdiğini aktaran Gökgöz, "Bu işlem, bankamızın uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliği taşırken, ING Türkiye'ye ve ülkemize duyulan güveni yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisini desteklerken aynı zamanda müşterileri için yenilikçi çözümler geliştirdiklerini aktaran Gökgöz, şunları kaydetti:

"Kazandıran dijital banka anlayışımızın yansıması olarak yenilikçi hizmetleri hayata geçirmeye devam ettik. Bu kapsamda 2 milyonu aşkın müşteriye ulaşan amiral gemimiz Turuncu Hesap'a EFT/FAST ile maaşını gönderenlere Turuncu Hesap'ta günlük yüksek faiz ile birikimlerini değerlendirebilme ve Turuncu Ekstra programı ile nakit promosyon kazanabilme imkanı sunduk. Buna ek olarak, Turuncu Hesap'taki Bitmeyen Hoş Geldin Faizi sayesinde müşterilerimize Hoş Geldin dönemini uzatma imkanı da sunuyoruz."

ING Türkiye, sigorta sektöründe Allianz Türkiye'yle stratejik işbirliği başlatarak hayat sigortası ürünlerini Allianz Türkiye'yle güçlendirdiğini belirten Gökgöz, bu ortaklığın iki kurumun ortak vizyon ve kültürü ile daha da kuvvetleneceğine inandıklarını belirtti.