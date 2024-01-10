ING’den emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı

Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Emekliler, e-Devlet Kapısı üzerinden, ING şubelerine gelerek veya ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

10.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 10 Ocak 2024-31 Ocak 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3.500 TL’ye kadar ise 6.000 TL; 3.500 TL– 7.500 TL arası ise 7.000 TL; 7.500-10.000 TL arası ise 9.000 TL; 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 10 Ocak 2024 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1000 TL, toplamda da en fazla 5.000 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

Maaşını ING’den alan emekliler birçok avantajdan yararlanabiliyor

ING emekli maaş müşterileri, dijitalden gerçekleştireceği para transferi işlemlerine ve ilk kez alacakları ING Kredi Kartı’na 1 yıl boyunca ücret ödemiyor. İhtiyaç kredilerini avantajlı faiz oranlarıyla kullanabiliyor ve 3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabiliyor.