Ingenico Türkiye’de üst düzey görev değişimi

Ödeme Sistemleri alanında faaliyet gösteren ve bir Worldline markası olan Ingenico Türkiye’de 1 Ekim itibarıyla üst düzey görev değişimi yaşanacak. Şirkette 15 yıldır Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Alpay Sidal, görevlerini İş Geliştirme, Çözüm Ortakları ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökşin Öney Yılmaz’a devrediyor. Sidal, görevlerini devrettikten sonra “Genel Müdür Danışmanı” olarak Ingenico’da yıl sonuna kadar çalışmalarına devam edecek.

Fransa merkezli Ingenico Türkiye’de Eylül 2005 tarihinden bu yana Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Alpay Sidal, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu sene Temmuz ayında kariyerimde 30 yılı geride bırakırken, son 16 yıldır Genel Müdürlüğünü sürdürdüğüm Ingenico Türkiye ofisindeki görevlerimi, takım arkadaşlarımdan birine devretmeye ve artık kendime ve aileme daha fazla zaman ayırmak için emekliye ayrılmaya karar verdim. Bu çerçevede, Fransa merkezimiz ile yaptığımız değerlendirme ile 14 yıldır firmamızda başarılı çalışmalara imza atan değerli yöneticimiz Gökşin Öney Yılmaz’ın 1 Ekim 2021’den itibaren firmamızda Genel Müdür pozisyonuna terfi ettirildiğini duyurmaktan mutluluk duyarım.”

Marmara Universitesi’nden 1998 yılında mezun olan Gökşin Öney Yılmaz, kariyerine Garanti Bankası’nda başladı. Grup içinde operasyon ve satış pazarlama departmanlarında 6 sene süresince farklı sorumluluklar aldıktan sonra Anadolubank’a “Üye İşyeri Proje Lideri” olarak geçiş yaptı. 2007’de satış yöneticisi olarak Ingenico’ya katılan Yılmaz, çeşitli görevlerde başarılı çalışmalar yaptıktan sonra son olarak Ingenico Türkiye İş Geliştirme ve Çözüm Ortakları ile Operasyon departmanlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüyordu.