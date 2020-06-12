Ingenico'dan yeni ürün: Move 5000F

12 Haziran 2020

Ingenico, yeni ürünü Move 5000F YazarkasaPOS cihazında pek çok özelliği bir araya topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Move 5000F, 4G bağlantısı ve 4G olmayan lokasyonlarda otomatik 2G’nin devreye girmesi ile hızlı ve kesintisiz iletişimi mümkün kılarken, katma değerli servisler ve raporlama seçenekleriyle iş yerlerine kazanç sağlıyor. Move 5000F'in 420 gram ağırlığı bulunuyor. Düşmeye dayanıklı cihazın yeni işletim platformu Tetra sistemi de cihaz uygulamalarının daha hızlı ve ileri seviye güvenli çalışmasına olanak sağlıyor.

Ödeme sistemlerinde uluslararası güvenlik kurallarında belirlenen mevcut en yüksek güvenlik standardı olan PCI PTS 5.x sertifikasına sahip olan Move 5000F, diğer tüm Ingenico cihazlarında olduğu gibi, özellikle yaşanan pandemi sürecinde daha da önem kazanan ‘temassız ödeme’ özelliğini de barındırıyor. Aynı zamanda ödeme türlerinin tümünü destekleyen Move 5000F ile akıllı kart, manyetik kart, EMV Chip&Pin, QR ile ödeme yapılabiliyor.

Move 5000F renkli, geniş ve dokunmatik ekranı ve kısa yol tuşları ile kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Müşteri yüzünde yer alan ekran ile tüketiciler satış tutarını rahatça görebiliyor. Opsiyonel para çekmecesi özelliğiyle Move 5000F masaüstünde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sağlam dokunmatik ekran uzun süreli kullanımlarda bile aynı verimlilikte çalışmaya devam ederken -10 /+45 derece çalışma aralığı sayesinde Türkiye’nin her yerinde aynı performansı gösteriyor.

Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal yeni ürün Move 5000F YazarkasaPOS ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Sahadaki Ingenico yazarkasa sayımız haziran itibariyle 270 bini geçti. Özellikle pandemi döneminde de paket servislerde kapıda ödeme ihtiyaçlarında en çok tercih edilen marka olduğumuzu gördük. Bu çerçevede seyyar yeni bir ürün çıkartarak artan taleplere en uygun çözümü sunmak istedik. Yeni seyyar yazarkasaPOS’umuz Move 5000 F ile , bir önceki modelimiz iWE280’nin öne çıkan donanım özelliklerine ek olarak, 4G ile hızlı ve kesintisiz bağlantı, PCI PTS V5 ile üst seviye güvenlik standardı ve Ingenico’nun yeni jenerasyon işletim sistemi Tetra’yı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Cihazımız 15 Haziran’dan itibaren tanıtıma özel fiyatıyla 1998TL’den (KDV dahil) satışta olacak.”